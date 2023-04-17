Промышленники оперативно отреагировали на возросшие требования армии Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Челябинской области в течение 2022 года стало в четыре раза больше предприятий, выполняющих гособоронзаказ. Как сообщили в пресс-службе главы региона, 17 апреля губернатор Алексей Текслер провел заседание оперативного штаба по содействию промпредприятиям в выполнении заказа.

«С начала 2022 года количество предприятий, выполняющих гособоронзаказ, выросло в четыре раза. Губернатор Алексей Текслер провел заседание оперштаба по содействию промышленным предприятиям региона в выполнении гособоронзаказа», — отметили в пресс-службе Текслера.

Губернатор отметил, что промышленники справляются с поставленными государством задачами. Компании оперативно скорректировали объемы и номенклатуру выпускаемой военной продукции. Текслер привел в пример работу заводов «Пластмасс» в Копейске и «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске. Благодаря госсубсидиям копейская компания расширяет производственные мощности, ведет техперевооружение, внедряет российское программное обеспечение. Дизельные двигатели для бронетанковой техники совершенствует Челябинский тракторный завод.

Текслер заявил о потребности заводов в молодых специалистах, которых не хватает, чтобы кратно увеличивать выпуск продукции. При этом губернатор подчеркнул, что в разы выросли не только запрашиваемые объемы, но и требования с оборонзаказу.

Алексей Текслер провел заседание оперштаба по содействию работе предприятий ОПК Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Губернатор привел в пример работу двух заводов: «Пластмасс» в Копейске и «ЧТЗ-Уралтрак» в Челябинске Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

Выполнение гособоронзаказа сдерживает нехватка молодых кадров в регионе Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области

На совещании подчеркнули, что возросли не только потребности в продукции предприятий ОПК, но и требования к ней Фото: пресс-служба губернатора Челябинской области