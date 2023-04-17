Жители авариек из ЯНАО получат деньги на переезд в Тюменскую область

17 апреля 2023 в 17:36 Размер текста - 17 +

Из аварийного жилья ямальцы смогут напрямую переехать в Тюмень Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В ЯНАО расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья для жителей аварийных домов, включив в список регионов для переезда Тюменскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного округа. Кроме того, увеличено финансирование программы. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о выделении дополнительных средств для переезда из аварийного жилья в регионы с более мягким климатом. Кроме увеличения финансирования программы, принято решение о добавлении региона, куда возможен переезд. Теперь социальную выплату можно потратить на жилье в городах Тюменской области», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Дополнительные средства в 2023 году позволят получить сертификаты еще 210 семьям. Заявки от жителей принимают в жилищных службах муниципалитетов. Реализовать полученные средства необходимо в течение 100 дней, средний размер — около пяти миллионов рублей. Претенденты на меру поддержки должны проживать в ЯНАО не менее пяти лет, не иметь иного жилья на территории страны и ранее не получать помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Предложение актуально как для собственников аварийного жилья, так и для тех, кто проживает в нем по социальному найму.

В ЯНАО расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья для жителей аварийных домов, включив в список регионов для переезда Тюменскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного округа. Кроме того, увеличено финансирование программы. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о выделении дополнительных средств для переезда из аварийного жилья в регионы с более мягким климатом. Кроме увеличения финансирования программы, принято решение о добавлении региона, куда возможен переезд. Теперь социальную выплату можно потратить на жилье в городах Тюменской области», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Дополнительные средства в 2023 году позволят получить сертификаты еще 210 семьям. Заявки от жителей принимают в жилищных службах муниципалитетов. Реализовать полученные средства необходимо в течение 100 дней, средний размер — около пяти миллионов рублей. Претенденты на меру поддержки должны проживать в ЯНАО не менее пяти лет, не иметь иного жилья на территории страны и ранее не получать помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Предложение актуально как для собственников аварийного жилья, так и для тех, кто проживает в нем по социальному найму.