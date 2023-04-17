Жители авариек из ЯНАО получат деньги на переезд в Тюменскую область

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ОНФ Светлана Калинина Курган Шумиха Юргамыш, подъезд дома, аварийное состояние, социальное жилье
Из аварийного жилья ямальцы смогут напрямую переехать в Тюмень Фото:

В ЯНАО расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья для жителей аварийных домов, включив в список регионов для переезда Тюменскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного округа. Кроме того, увеличено финансирование программы.

«Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о выделении дополнительных средств для переезда из аварийного жилья в регионы с более мягким климатом. Кроме увеличения финансирования программы, принято решение о добавлении региона, куда возможен переезд. Теперь социальную выплату можно потратить на жилье в городах Тюменской области», — сообщается на сайте правительства ЯНАО.

Дополнительные средства в 2023 году позволят получить сертификаты еще 210 семьям. Заявки от жителей принимают в жилищных службах муниципалитетов. Реализовать полученные средства необходимо в течение 100 дней, средний размер — около пяти миллионов рублей.

Претенденты на меру поддержки должны проживать в ЯНАО не менее пяти лет, не иметь иного жилья на территории страны и ранее не получать помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Предложение актуально как для собственников аварийного жилья, так и для тех, кто проживает в нем по социальному найму.

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В ЯНАО расширили программу по выдаче сертификатов на покупку жилья для жителей аварийных домов, включив в список регионов для переезда Тюменскую область. Об этом сообщает пресс-служба правительства автономного округа. Кроме того, увеличено финансирование программы. «Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов принял решение о выделении дополнительных средств для переезда из аварийного жилья в регионы с более мягким климатом. Кроме увеличения финансирования программы, принято решение о добавлении региона, куда возможен переезд. Теперь социальную выплату можно потратить на жилье в городах Тюменской области», — сообщается на сайте правительства ЯНАО. Дополнительные средства в 2023 году позволят получить сертификаты еще 210 семьям. Заявки от жителей принимают в жилищных службах муниципалитетов. Реализовать полученные средства необходимо в течение 100 дней, средний размер — около пяти миллионов рублей. Претенденты на меру поддержки должны проживать в ЯНАО не менее пяти лет, не иметь иного жилья на территории страны и ранее не получать помощь в связи с переселением из районов Крайнего Севера. Предложение актуально как для собственников аварийного жилья, так и для тех, кто проживает в нем по социальному найму.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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