Губернатор ЯНАО озвучил размер выплат семьям погибших в пожаре в Лабытнанги

Жители Лабытнанги (ЯНАО), чьи родные погибли в пожаре, случившемся 15 апреля в жилом доме на улице Школьной, получат от властей по миллиону рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом заявил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, в ходе заседания антитеррористической комиссии.
«Губернатор Ямала выразил соболезнования близким погибших во время пожара в жилом доме в Лабытнанги, который случился в минувшую субботу. Дмитрий Артюхов распорядился выплатить родным погибших по миллиону рублей из окружного резервного фонда», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.
Пожар в доме №31 на улице Школьной в Лабытнанги случился 15 апреля. По данным управления МЧС региона, под завалами здания были обнаружены тела пяти человек. Выжившие жители дома, потерявшие жилье, получат материальную помощь.
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