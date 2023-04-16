Губернатор ЯНАО озвучил размер выплат семьям погибших в пожаре в Лабытнанги

Семьи ямальцев, погибших в пожаре в жилом доме в Лабытнанги, получат по миллиону рублей

17 апреля 2023 в 17:57 Размер текста - 17 +

Семьям погибших выплатят по миллиону рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU Жители Лабытнанги (ЯНАО), чьи родные погибли в пожаре, случившемся 15 апреля в жилом доме на улице Школьной, получат от властей по миллиону рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом заявил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, в ходе заседания антитеррористической комиссии. «Губернатор Ямала выразил соболезнования близким погибших во время пожара в жилом доме в Лабытнанги, который случился в минувшую субботу. Дмитрий Артюхов распорядился выплатить родным погибших по миллиону рублей из окружного резервного фонда», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Пожар в доме №31 на улице Школьной в Лабытнанги случился 15 апреля. По данным управления МЧС региона, под завалами здания были обнаружены тела пяти человек. Выжившие жители дома, потерявшие жилье, получат материальную помощь.

Жители Лабытнанги (ЯНАО), чьи родные погибли в пожаре, случившемся 15 апреля в жилом доме на улице Школьной, получат от властей по миллиону рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом заявил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, в ходе заседания антитеррористической комиссии. «Губернатор Ямала выразил соболезнования близким погибших во время пожара в жилом доме в Лабытнанги, который случился в минувшую субботу. Дмитрий Артюхов распорядился выплатить родным погибших по миллиону рублей из окружного резервного фонда», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Пожар в доме №31 на улице Школьной в Лабытнанги случился 15 апреля. По данным управления МЧС региона, под завалами здания были обнаружены тела пяти человек. Выжившие жители дома, потерявшие жилье, получат материальную помощь.