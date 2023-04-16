16 апреля 2023
15 апреля 2023

Губернатор ЯНАО озвучил размер выплат семьям погибших в пожаре в Лабытнанги

Семьи ямальцев, погибших в пожаре в жилом доме в Лабытнанги, получат по миллиону рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Семьям погибших выплатят по миллиону рублей Фото:

Жители Лабытнанги (ЯНАО), чьи родные погибли в пожаре, случившемся 15 апреля в жилом доме на улице Школьной, получат от властей по миллиону рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом заявил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, в ходе заседания антитеррористической комиссии.

«Губернатор Ямала выразил соболезнования близким погибших во время пожара в жилом доме в Лабытнанги, который случился в минувшую субботу. Дмитрий Артюхов распорядился выплатить родным погибших по миллиону рублей из окружного резервного фонда», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО.

Пожар в доме №31 на улице Школьной в Лабытнанги случился 15 апреля. По данным управления МЧС региона, под завалами здания были обнаружены тела пяти человек. Выжившие жители дома, потерявшие жилье, получат материальную помощь.

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Жители Лабытнанги (ЯНАО), чьи родные погибли в пожаре, случившемся 15 апреля в жилом доме на улице Школьной, получат от властей по миллиону рублей. Как сообщает пресс-служба правительства региона, об этом заявил губернатора ЯНАО Дмитрий Артюхов, в ходе заседания антитеррористической комиссии. «Губернатор Ямала выразил соболезнования близким погибших во время пожара в жилом доме в Лабытнанги, который случился в минувшую субботу. Дмитрий Артюхов распорядился выплатить родным погибших по миллиону рублей из окружного резервного фонда», — сообщает пресс-служба правительства ЯНАО. Пожар в доме №31 на улице Школьной в Лабытнанги случился 15 апреля. По данным управления МЧС региона, под завалами здания были обнаружены тела пяти человек. Выжившие жители дома, потерявшие жилье, получат материальную помощь.
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