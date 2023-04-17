Мэрия Челябинска заберет землю, чтобы снести аварийные дома

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Барак на улице Вилонова. Екатеринбург, старый дом, барак, аварийное жилье, подъезд
Многоквартирные дома в Ленинском районе признаны аварийными Фото:

Мэрия Челябинска заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома в Ленинском районе. Информация об этом размещена на сайте администрации.

«Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 908 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 110; изъять земельный участок площадью 1663 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 108; изъять у собственников земельный участок площадью 6916 кв. метров в границах ул. Новороссийской 1, 1а. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльскую Н. С.», — говорится в опубликованных документах.

Согласно распоряжениям администрации, изъятие долей земельного участка и жилых помещений происходит в рамках муниципальных нужд. Все три многоквартирных дома в Ленинском районе признаны аварийными и подлежат сносу. В течение десяти дней собственники получат уведомления о принятом мэрией решении.

Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Мэрия Челябинска заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома в Ленинском районе. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 908 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 110; изъять земельный участок площадью 1663 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 108; изъять у собственников земельный участок площадью 6916 кв. метров в границах ул. Новороссийской 1, 1а. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльскую Н. С.», — говорится в опубликованных документах. Согласно распоряжениям администрации, изъятие долей земельного участка и жилых помещений происходит в рамках муниципальных нужд. Все три многоквартирных дома в Ленинском районе признаны аварийными и подлежат сносу. В течение десяти дней собственники получат уведомления о принятом мэрией решении.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...