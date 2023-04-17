Мэрия Челябинска заберет землю, чтобы снести аварийные дома

17 апреля 2023 в 18:16 Размер текста - 17 +

Многоквартирные дома в Ленинском районе признаны аварийными Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Мэрия Челябинска заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома в Ленинском районе. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 908 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 110; изъять земельный участок площадью 1663 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 108; изъять у собственников земельный участок площадью 6916 кв. метров в границах ул. Новороссийской 1, 1а. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльскую Н. С.», — говорится в опубликованных документах. Согласно распоряжениям администрации, изъятие долей земельного участка и жилых помещений происходит в рамках муниципальных нужд. Все три многоквартирных дома в Ленинском районе признаны аварийными и подлежат сносу. В течение десяти дней собственники получат уведомления о принятом мэрией решении.

Мэрия Челябинска заберет у собственников земельные участки, чтобы снести аварийные многоквартирные дома в Ленинском районе. Информация об этом размещена на сайте администрации. «Изъять у собственников доли в праве общей долевой собственности на земельный участок площадью 908 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 110; изъять земельный участок площадью 1663 кв. метров по улице Новороссийская, дом № 108; изъять у собственников земельный участок площадью 6916 кв. метров в границах ул. Новороссийской 1, 1а. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы города по правовым и имущественным вопросам Рыльскую Н. С.», — говорится в опубликованных документах. Согласно распоряжениям администрации, изъятие долей земельного участка и жилых помещений происходит в рамках муниципальных нужд. Все три многоквартирных дома в Ленинском районе признаны аварийными и подлежат сносу. В течение десяти дней собственники получат уведомления о принятом мэрией решении.