В Перми началась подготовка к параду 9 Мая

Курсантов тренируют 2-3 раза в неделю Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Курсанты Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта начали подготовку к параду 9 Мая. Учащихся тренируют несколько раз в неделю, сообщается в группе филиала в соцсети «ВКонтакте».

«На занятиях по строевой подготовке вырабатывается выправка, красивая осанка, твердая походка, выносливость. Участие в параде, это большая эмоциональная и физическая нагрузка. Поэтому занятия проходят 2-3 раза в неделю», — говорится в публикации.

Строевая подготовка курсантов проходит на плацу перед учебным корпусом. Учащиеся тренируются держать дистанцию в строю, выполнять команды, тренируют движение колонны. На параде курсанты будут присутствовать 70 курсантов во главе со знаменной группой.

Подготовка проходит перед учебным корпусом Пермский филиал ВГУВТ в vk.com

Учащиеся филиала учатся держать строй Пермский филиал ВГУВТ в vk.com