22 марта 2023

В Перми началась подготовка к параду 9 Мая

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Парад в День Победы и шествие
Курсантов тренируют 2-3 раза в неделю Фото:

Курсанты Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта начали подготовку к параду 9 Мая. Учащихся тренируют несколько раз в неделю, сообщается в группе филиала в соцсети «ВКонтакте».

«На занятиях по строевой подготовке вырабатывается выправка, красивая осанка, твердая походка, выносливость. Участие в параде, это большая эмоциональная и физическая нагрузка. Поэтому занятия проходят 2-3 раза в неделю», — говорится в публикации.

Строевая подготовка курсантов проходит на плацу перед учебным корпусом. Учащиеся тренируются держать дистанцию в строю, выполнять команды, тренируют движение колонны. На параде курсанты будут присутствовать 70 курсантов во главе со знаменной группой.

Подготовка проходит перед учебным корпусом
Учащиеся филиала учатся держать строй
Курсантов тренируют 2-3 раза в неделю

Главные новости Перми и края уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Курсанты Пермского филиала Волжского госуниверситета водного транспорта начали подготовку к параду 9 Мая. Учащихся тренируют несколько раз в неделю, сообщается в группе филиала в соцсети «ВКонтакте». «На занятиях по строевой подготовке вырабатывается выправка, красивая осанка, твердая походка, выносливость. Участие в параде, это большая эмоциональная и физическая нагрузка. Поэтому занятия проходят 2-3 раза в неделю», — говорится в публикации. Строевая подготовка курсантов проходит на плацу перед учебным корпусом. Учащиеся тренируются держать дистанцию в строю, выполнять команды, тренируют движение колонны. На параде курсанты будут присутствовать 70 курсантов во главе со знаменной группой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...