Силовик из Челябинска возглавил прокуратуру Амурской области

17 апреля 2023 в 18:31 Размер текста - 17 +

Роман Пантелеев ранее возглавлял прокуратуру Тракторозаводского района Челябинска (фото из архива) Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Экс-прокурор Тракторозаводского района Челябинска Роман Пантелеев назначен прокурором Амурской области. Соответствующий указ 17 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на пятилетний срок Пантелеева Романа Сергеевича прокурором Амурской области, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Пантелеев начал карьеру в органах прокуратуры в 2002 году, служил на Камчатке. Затем его перевели в Челябинск, где он занял должность старшего следователя прокуратуры Металлургического района. В июле 2013 года он возглавил прокуратуру Тракторозаводского района. В октябре 2020 года Пантелеева перевели в Приморский край, где он занял должность первого заместителя прокурора региона.

Экс-прокурор Тракторозаводского района Челябинска Роман Пантелеев назначен прокурором Амурской области. Соответствующий указ 17 апреля подписал президент РФ Владимир Путин. «Назначить на пятилетний срок Пантелеева Романа Сергеевича прокурором Амурской области, освободив его от занимаемой должности. Настоящий Указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится в документе. Пантелеев начал карьеру в органах прокуратуры в 2002 году, служил на Камчатке. Затем его перевели в Челябинск, где он занял должность старшего следователя прокуратуры Металлургического района. В июле 2013 года он возглавил прокуратуру Тракторозаводского района. В октябре 2020 года Пантелеева перевели в Приморский край, где он занял должность первого заместителя прокурора региона.