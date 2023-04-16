16 апреля 2023

Ветераны ХМАО смогут бесплатно летать на самолетах в честь Дня Победы

© Служба новостей «URA.RU»
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Парад Победы. Екатеринбург., парад победы, день победы, 9 мая, ветераны, мая
С 28 апреля по 15 мая ветераны ХМАО будут бесплатно летать на самолетах Фото:

В честь Дня Победы компания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны ХМАО. Авиаперевозчик сообщил, что акция действует на перелет туда и обратно с 28 апреля по 15 мая.

«Воспользоваться правом бесплатного перелета туда-обратно в рамках акции ветераны ВОВ могут в период с 28 апреля по 15 мая 2023 года. Оформление осуществляется с 12 апреля до 15 мая 2023 года включительно в любом офисе продажи авиабилетов „РусЛайн“», — сообщили в компании.

Для оформления билета необходимы удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и паспорт гражданина РФ. Иностранцы должны дополнительно предоставить документ, подтверждающий вид на жительство на территории России.

Ранее URA.RU писало, что «РусЛайн» анонсировал новое летнее расписание рейсов из ХМАО. В летнем сезоне самолеты компании будут летать из городов округа в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Томск.

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В честь Дня Победы компания «РусЛайн» будет бесплатно перевозить ветеранов Великой Отечественной войны ХМАО. Авиаперевозчик сообщил, что акция действует на перелет туда и обратно с 28 апреля по 15 мая. «Воспользоваться правом бесплатного перелета туда-обратно в рамках акции ветераны ВОВ могут в период с 28 апреля по 15 мая 2023 года. Оформление осуществляется с 12 апреля до 15 мая 2023 года включительно в любом офисе продажи авиабилетов „РусЛайн“», — сообщили в компании. Для оформления билета необходимы удостоверение ветерана Великой Отечественной войны и паспорт гражданина РФ. Иностранцы должны дополнительно предоставить документ, подтверждающий вид на жительство на территории России. Ранее URA.RU писало, что «РусЛайн» анонсировал новое летнее расписание рейсов из ХМАО. В летнем сезоне самолеты компании будут летать из городов округа в Санкт-Петербург, Казань, Екатеринбург и Томск.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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