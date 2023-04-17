Кто такой Владимир Кара-Мурза* и за что его посадили

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России) к 25 годам тюремного заключения. URA.RU собрало главную информацию об оппозиционере.
- Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании.
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Участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных форумов в Европе и США. Является сыном известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.
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В 2015—2016 годах занимал должность заместителя главы Партии народной свободы. В период с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачи на различных российских радиостанциях.
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Находился в числе участников демократического движения «Солидарность». Также состоял в координационном совете российской оппозиции.
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Кара-Мурза приговорен по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Политик в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию об использовании российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается.
* Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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