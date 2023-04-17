Кто такой Владимир Кара-Мурза* и за что его посадили

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Мемориал на месте убийства Бориса Немцова на Большом Москворецком мосту. Москва , кара-мурза владимир
Владимир Кара-Мурза приговорен по делу о госизмене Фото:

Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России) к 25 годам тюремного заключения. URA.RU собрало главную информацию об оппозиционере.

  • Владимир Кара-Мурза — тележурналист, режиссер и публицист. Родился 7 сентября 1981 году в Москве. Оппозиционер также владеет гражданством Великобритании.

  • Участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных форумов в Европе и США. Является сыном известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы.

  • В 2015—2016 годах занимал должность заместителя главы Партии народной свободы. В период с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачи на различных российских радиостанциях.

  • Находился в числе участников демократического движения «Солидарность». Также состоял в координационном совете российской оппозиции.

  • Кара-Мурза приговорен по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Политик в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию об использовании российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается.

* Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом

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Мосгорсуд приговорил оппозиционера Владимира Кара-Мурзу (признан иноагентом в России) к 25 годам тюремного заключения. URA.RU собрало главную информацию об оппозиционере. Участник оппозиционного движения России, регулярный гость различных форумов в Европе и США. Является сыном известного журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы. В 2015—2016 годах занимал должность заместителя главы Партии народной свободы. В период с сентября 2019 по февраль 2022 года вел передачи на различных российских радиостанциях. Находился в числе участников демократического движения «Солидарность». Также состоял в координационном совете российской оппозиции. Кара-Мурза приговорен по делу о госизмене и распространении фейков о российской армии. Политик в палате представителей американского штата Аризона огласил заведомо ложную информацию об использовании российской армии на Украине. В своем последнем слове Кара-Мурза заявил, что, по его мнению, его преследуют за политические взгляды и он ни в чем не раскаивается. * Владимир Кара-Мурза признан Минюстом РФ иноагентом
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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