17 апреля 2023
16 апреля 2023

В ХМАО установят планетарий в парке, против которого протестовали активисты

Администрация Пыть-Яха: в «Динопарке» установят планетарий
© Служба новостей «URA.RU»
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Обход ЦПКиО. Парк Маяковского. Екатеринбург, динозавр
В парке с динозаврами появится планетарий (фото из архива) Фото:

В Пыть-Яхе (ХМАО) в парке с динозаврами появится планетарий. Об этом сообщили в мэрии. В 2022 году активисты протестовали из-за его строительства, заявив, что он пропагандирует западную культуру.

«Проект „Динопарк 86“ будет продолжен! Он стал победителем регионального конкурса инициативных проектов — и это хорошая новость. Планируется дополнить „Динопарк“ новыми фигурами динозавров, благоустроить территорию и даже установить компактный планетарий, шезлонги, урны, оборудовать красивую входную группу», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-яхе жители просят полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора округа Наталью Комарову не возводить в городе парк развлечений с динозаврами. Активисты заявляли, что парк является пропагандой иностранной культуры.

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В Пыть-Яхе (ХМАО) в парке с динозаврами появится планетарий. Об этом сообщили в мэрии. В 2022 году активисты протестовали из-за его строительства, заявив, что он пропагандирует западную культуру. «Проект „Динопарк 86“ будет продолжен! Он стал победителем регионального конкурса инициативных проектов — и это хорошая новость. Планируется дополнить „Динопарк“ новыми фигурами динозавров, благоустроить территорию и даже установить компактный планетарий, шезлонги, урны, оборудовать красивую входную группу», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте». Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-яхе жители просят полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора округа Наталью Комарову не возводить в городе парк развлечений с динозаврами. Активисты заявляли, что парк является пропагандой иностранной культуры.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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