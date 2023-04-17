В ХМАО установят планетарий в парке, против которого протестовали активисты

Администрация Пыть-Яха: в «Динопарке» установят планетарий

В парке с динозаврами появится планетарий (фото из архива) Фото: Алексей Колчин © URA.RU

В Пыть-Яхе (ХМАО) в парке с динозаврами появится планетарий. Об этом сообщили в мэрии. В 2022 году активисты протестовали из-за его строительства, заявив, что он пропагандирует западную культуру.

«Проект „Динопарк 86“ будет продолжен! Он стал победителем регионального конкурса инициативных проектов — и это хорошая новость. Планируется дополнить „Динопарк“ новыми фигурами динозавров, благоустроить территорию и даже установить компактный планетарий, шезлонги, урны, оборудовать красивую входную группу», — сообщается на странице администрации в соцсети «ВКонтакте».

Ранее URA.RU сообщало, что в Пыть-яхе жители просят полпреда президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора округа Наталью Комарову не возводить в городе парк развлечений с динозаврами. Активисты заявляли, что парк является пропагандой иностранной культуры.