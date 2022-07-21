В ХМАО жители протестуют против строительства парка с динозаврами

Жители считают, «Дино-парк» — это пропаганда западной культуры Фото: Александр Мамаев © URA.RU

В Пыть-яхе жители просят полномочного представителя президента РФ в УрФО Владимира Якушева и губернатора округа Наталью Комарову не возводить в городе парк развлечений с динозаврами, предложенный местным депутатом Людмилой Завадской. Активисты считают, что парк является пропагандой западной культуры. Копия протеста имеется в распоряжении редакции URA.RU.

«Идея „Дино-парка“ депутатом Завадской позаимствована у американского режиссера Стивена Спилберга, что по сути является плагиатом. Строительство данного объекта считаем неуместным и нецелесообразным, приносящим вредоносное влияние на нашу российскую молодежь. Так как данный объект не несет ни патриотического, ни культурного воспитания. Требуем: прекратить строительство и финансирование данного проекта. Финансовые средства, выделенные на строительство „Дино-парка“ перенаправить для помощи жителям Луганской и Донецкой Народных Республик», — говорится в сообщении.

Активисты считают, что 15 миллионов рублей, которые выделены на строительство «Дино-парка», лучше перенаправить помощь Донецку и Луганску. Сам же автор проекта, депутат думы Пыть-Яха Людмила Завадская не считает идею плагиатом и останавливать работы не видит смысла, поскольку строительство объекта поддержали более шести тысяч жителей города. «Мне, как депутату, приходило много писем с просьбой при разработке проекта включить туда динозавров, так как детям это очень нравится. И жители не просто проголосовали за проект, но вложились рублем. Этот объект возводится по программе софинансирования, и люди собрали более 700 тысяч рублей. Что касается плагиата, а разве Спилберг придумал динозавров? Им миллионы лет, и любой может их возводить по своему усмотрению», — сообщила Завадская.

Ранее URA.RU сообщало, что Жители ХМАО начали спонсировать военнослужащих Донбасса. Помощь жители оказывают в рамках акции «Все для Победы», которую организовал общероссийский народный фронт.

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