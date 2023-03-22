Курганский оборонный завод ищет гендиректора по объявлению

«Курганмашзавод» ищет гендиректора для работы в Амурской области Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане ищут сотрудников на должность генерального и коммерческого директора для работы на Бронетанковом ремонтном заводе в Амурской области. Соответствующую вакансию на сайте с объявлениями hh.ru опубликовал «Курганмашзавод», который является управляющей компанией на данном предприятии.

«Открыты вакансии генерального и коммерческого директора для работы на Бронетанковом ремонтном заводе в селе Возжаевка Амурской области. Требования: наличие высшего образования (экономическое, юридическое, техническое (машиностроение), опыт работы от трех до шести лет», — указано в объявлении. На эти же должности идет набор на бронетанковый завод в городе Рубцовск Алтайского края.

Также на предприятия требуется заместитель генерального директора по производственно-техническим вопросам. Соискателю необходимо иметь высшее (техническое) образование и стаж работы на руководящих должностях в сфере машиностроения и оборонном комплексе.

Ранее URA.RU писало, что на «Курганмашзаводе» рассказали, когда начнут переоборудовать боевые машины в беспилотники. На предприятии заявили, что начнут серийное производство роботизированных БМП, если поступит заказ от Минобороны РФ.