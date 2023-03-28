Предприятие, которым руководит «Курганмашзавод», ищет испытателей БМП

29 марта 2023 в 08:45 Размер текста - 17 +

На заводе, которым руководит КМЗ, ищут водителей-испытателей боевых машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Бронетанковый ремонтный завод на Дальнем Востоке, которым руководит оборонное предприятие «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей боевых машин пехоты (БМП). Информация о вакансии опубликована на сайте «ГородРабот.ру». «Вакансия — водитель-испытатель на Бронетанковый ремонтный завод. Требования: среднее образование, опыт работы от двух лет, удостоверение механика-водителя БМП третьего класса. Заработная плата от 45 000 рублей», — говорится в объявлении. По данным сервиса СБИС, АО «560 Бронетанковый ремонтный завод» находится в селе Возжаевка Амурской области. Курганский машиностроительный завод (КМЗ) является управляющей компанией на данном предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» ищет гендиректора для работы на Бронетанковом заводе. Также сообщалось, что КМЗ требуются испытатели минометов на зарплату от 60 тысяч рублей. Водителям-испытателям БМП готовы платить от 53 тысяч рублей.

Бронетанковый ремонтный завод на Дальнем Востоке, которым руководит оборонное предприятие «Курганмашзавод», ищет водителей-испытателей боевых машин пехоты (БМП). Информация о вакансии опубликована на сайте «ГородРабот.ру». «Вакансия — водитель-испытатель на Бронетанковый ремонтный завод. Требования: среднее образование, опыт работы от двух лет, удостоверение механика-водителя БМП третьего класса. Заработная плата от 45 000 рублей», — говорится в объявлении. По данным сервиса СБИС, АО «560 Бронетанковый ремонтный завод» находится в селе Возжаевка Амурской области. Курганский машиностроительный завод (КМЗ) является управляющей компанией на данном предприятии. Ранее URA.RU писало, что «Курганмашзавод» ищет гендиректора для работы на Бронетанковом заводе. Также сообщалось, что КМЗ требуются испытатели минометов на зарплату от 60 тысяч рублей. Водителям-испытателям БМП готовы платить от 53 тысяч рублей.