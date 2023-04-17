Тюменцам грозит нашествие варягов в коммунальной сфере

Жителей Тюмени агитируют за выбор иногородней управляющей компании Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Несколько тюменских домов могут отойти под управление иногородней компании, которая появится в городе после череды банкротных процессов в коммунальной сфере. Об этом на правах анонимности рассказал URA.RU работник одной из управляющих организаций, работающих в Тюменской области.

«С начала года появились разговоры, что иногородняя компания хочет получить несколько домов в Тюмени. У нас сейчас практически ушла с рынка одна управляющая организация, „Жилищный стандарт“, и похоже что за ней последует еще несколько из нижней части рейтинга. Дома освободятся, нужно будет выбирать новых управленцев, и люди уже рассказывают, что к ним приходят агитировать за конкретную фирму», — сообщил URA.RU источник.

Название желающей зайти в город компании собеседник URA.RU не озвучил, однако высказал предположение, что это будет крупная организация из Челябинской области. «Возможно, от этого люди даже выиграют, однако всегда лучше, когда за местными домами приглядывают местные коммунальщики», — добавил он.

Ранее URA,RU рассказало, что «Жилищный стандарт» лишился своих домов в марте 2023 года. Причиной отказа жильцов от услуг этой фирмы стало неудовлетворительное содержание подъездов и прилежащих территорий.