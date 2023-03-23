«Худшая» управляющая компания Тюмени лишилась жилищного фонда

24 марта 2023 в 05:20 Размер текста - 17 +

По словам тюменцев, компания практически не занимается обслуживанием своих домов Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU В Тюмени без жилищного фонда рискует остаться управляющая компания «Жилищный стандарт», которая занимает в местном рейтинге УК последнее место. О смене управляющей организации URA.RU рассказали жители одного из бывших домов «Жилищного стандарта». «Мы сменили управляющую компанию, еще два дома собираются это сделать. Потому что уже терпеть просто невозможно, снег не чистят, дом не обслуживают, уборка раз в полгода в подъездах. А плату берут как все, за полный набор услуг», — рассказал URA.RU активный участник смены УК. По данным системы «СБИС», «Жилищый стандарт» имеет множество проигранных судебных разбирательств с подрядчиками и государственными структурами — среди них государственная жилищная инспекция, налоговая, почта России. На данный момент счета компании заморожены, а стоимость бизнеса ушла в минус на 20 млн рублей. В рейтинге управляющих компаний Тюменской области «Жилищный стандарт» долго занимал последнюю строчку, а сейчас в списке отсутствует. Ранее URA.RU рассказало о тюменском доме, жители которого платят несуществующей управляющей компании. По словам людей, квитанции от коммунальщиков приходят регулярно.

В Тюмени без жилищного фонда рискует остаться управляющая компания «Жилищный стандарт», которая занимает в местном рейтинге УК последнее место. О смене управляющей организации URA.RU рассказали жители одного из бывших домов «Жилищного стандарта». «Мы сменили управляющую компанию, еще два дома собираются это сделать. Потому что уже терпеть просто невозможно, снег не чистят, дом не обслуживают, уборка раз в полгода в подъездах. А плату берут как все, за полный набор услуг», — рассказал URA.RU активный участник смены УК. По данным системы «СБИС», «Жилищый стандарт» имеет множество проигранных судебных разбирательств с подрядчиками и государственными структурами — среди них государственная жилищная инспекция, налоговая, почта России. На данный момент счета компании заморожены, а стоимость бизнеса ушла в минус на 20 млн рублей. В рейтинге управляющих компаний Тюменской области «Жилищный стандарт» долго занимал последнюю строчку, а сейчас в списке отсутствует. Ранее URA.RU рассказало о тюменском доме, жители которого платят несуществующей управляющей компании. По словам людей, квитанции от коммунальщиков приходят регулярно.