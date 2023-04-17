17 апреля 2023
16 апреля 2023

Нефтяники из ХМАО предложили сотрудникам компенсацию вместо вахтовых автобусов

© Служба новостей «URA.RU»
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Нефтяники отказались от вахтовых перевозок
Нефтяники отказались от вахтовых перевозок Фото:

Нефтесервисная компания «Экотон», ведущая деятельность на месторождениях ХМАО, отказалась от вахтовых автобусов. На предприятии рассказали, что за проезд от пункта с сбора к месту работы и обратно организация будет выплачивать вахтовикам денежную компенсацию.

«С 1 июля автобусов, которые доставляли сотрудников к месту работы и обратно, не будет. Компания компенсирует проезд от пунктов сбора или проживания к месту работы и обратно сотрудникам, работающим вахтовым методом», — сообщили на предприятии.

За билет на поезд, самолет, автобус в одну сторону организация будет выплачивать до четырех тысяч рублей. Компенсацию вахтовикам начнут давать с мая 2023 года. Для этого работник должен предоставить на предприятие заявление, билет, посадочный талон (на самолет) и чек.

Ранее URA.RU писало, что нефтесервис в ХМАО предлагает вахтовикам зарплату до 400 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает, организованно доставляет персонал к месту работы авиатранспортом и автобусами.

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Нефтесервисная компания «Экотон», ведущая деятельность на месторождениях ХМАО, отказалась от вахтовых автобусов. На предприятии рассказали, что за проезд от пункта с сбора к месту работы и обратно организация будет выплачивать вахтовикам денежную компенсацию. «С 1 июля автобусов, которые доставляли сотрудников к месту работы и обратно, не будет. Компания компенсирует проезд от пунктов сбора или проживания к месту работы и обратно сотрудникам, работающим вахтовым методом», — сообщили на предприятии. За билет на поезд, самолет, автобус в одну сторону организация будет выплачивать до четырех тысяч рублей. Компенсацию вахтовикам начнут давать с мая 2023 года. Для этого работник должен предоставить на предприятие заявление, билет, посадочный талон (на самолет) и чек. Ранее URA.RU писало, что нефтесервис в ХМАО предлагает вахтовикам зарплату до 400 тысяч рублей. Компания официально трудоустраивает, организованно доставляет персонал к месту работы авиатранспортом и автобусами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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