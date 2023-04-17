Посол РФ в Венгрии объяснил отказ помогать Украине оружием

Посол РФ Станиславов: Венгрия не отправляет Украине оружие, так как не хочет поддерживать политику Запада

18 апреля 2023 в 02:49 Размер текста - 17 +

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как хотят скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. «Руководство Венгрии […] привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию», — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». По его словам, любое вмешательство Будапешта может негативно сказаться на самой Венгрии. Евгений Станиславов напомнил, что венгры поддерживают правительство. Кроме того, парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, украинский конфликт прекратится сразу же, как только Европа США перестанут содержать Украину.

Власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как хотят скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. «Руководство Венгрии […] привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию», — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». По его словам, любое вмешательство Будапешта может негативно сказаться на самой Венгрии. Евгений Станиславов напомнил, что венгры поддерживают правительство. Кроме того, парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, украинский конфликт прекратится сразу же, как только Европа США перестанут содержать Украину.