Власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как хотят скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.
«Руководство Венгрии […] привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию», — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». По его словам, любое вмешательство Будапешта может негативно сказаться на самой Венгрии.
Евгений Станиславов напомнил, что венгры поддерживают правительство. Кроме того, парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине.
Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, украинский конфликт прекратится сразу же, как только Европа США перестанут содержать Украину.
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