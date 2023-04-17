17 апреля 2023

Посол РФ в Венгрии объяснил отказ помогать Украине оружием

Посол РФ Станиславов: Венгрия не отправляет Украине оружие, так как не хочет поддерживать политику Запада
© Служба новостей «URA.RU»
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новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как хотят скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов.

«Руководство Венгрии […] привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию», — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». По его словам, любое вмешательство Будапешта может негативно сказаться на самой Венгрии.

Евгений Станиславов напомнил, что венгры поддерживают правительство. Кроме того, парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, украинский конфликт прекратится сразу же, как только Европа США перестанут содержать Украину.

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Власти Венгрии не отправляет Украине оружие, так как хотят скорейшего разрешения конфликта на Украине. Об этом заявил посол РФ в Венгрии Евгений Станиславов. «Руководство Венгрии […] привержено скорейшему установлению мира на Украине. Будапешт не желает участвовать в разжигаемой коллективным Западом эскалации конфликта и отказывается от поставок Киеву вооружений и боеприпасов, также запретив их прямой транзит на Украину через свою территорию», — подчеркнул он в разговоре с «Известиями». По его словам, любое вмешательство Будапешта может негативно сказаться на самой Венгрии. Евгений Станиславов напомнил, что венгры поддерживают правительство. Кроме того, парламент недавно выпустил постановление, в котором призвал международное сообщество не встревать в конфликт на Украине. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан назвал Украину несуществующей страной в финансовом плане. По его словам, украинский конфликт прекратится сразу же, как только Европа США перестанут содержать Украину.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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