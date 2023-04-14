Премьер Венгрии назвал Украину несуществующей страной

Виктор Орбан: Украина перестанет существовать без помощи от США и Европы
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Украина не будет существовать без поддержки Запада, заявил Виктор Орбан Фото:

Украина — несуществующая страна в финансовом плане. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.

«Украина в финансовом плане — это несуществующая страна», — передает радио слова Орбана. Он добавил, что украинский конфликт прекратится сразу же, если Европа и США перестанут содержать Украину. «Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно», — заключил он.

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Украина — несуществующая страна в финансовом плане. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. «Украина в финансовом плане — это несуществующая страна», — передает радио слова Орбана. Он добавил, что украинский конфликт прекратится сразу же, если Европа и США перестанут содержать Украину. «Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно», — заключил он.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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