Украина не будет существовать без поддержки Запада, заявил Виктор ОрбанФото: Пресс-Служба Премьер-Министра Венгрии/Золтан Фишер
Украина — несуществующая страна в финансовом плане. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth.
«Украина в финансовом плане — это несуществующая страна», — передает радио слова Орбана. Он добавил, что украинский конфликт прекратится сразу же, если Европа и США перестанут содержать Украину. «Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно», — заключил он.
Украина — несуществующая страна в финансовом плане. Об этом заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth. «Украина в финансовом плане — это несуществующая страна», — передает радио слова Орбана. Он добавил, что украинский конфликт прекратится сразу же, если Европа и США перестанут содержать Украину. «Европа тратит на содержание Украины десятки миллиардов долларов, это не может продолжаться бесконечно», — заключил он.