На «трассе смерти» в ЯНАО появится новый комплекс досмотра

В Пуровском районе ЯНАО на трассе Сургут — Салехард установят новый комплекс досмотра

На перекрестке Ноябрьск-Сургут-Муравленко появится новый пункт досмотра (фото из архива) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Департамент госзаказа ЯНАО разместил заявку на поставку и установку досмотрового комплекса на трассе Сургут — Салехард в Пуровском районе. Автодорога известна как «трасса смерти» из-за большого количества аварий.

«Объект закупки: поставка, монтаж и ввод в эксплуатацию стационарного инспекционно-досмотрового комплекса, здания (объектов) под его размещение на 266 километре автодороги Сургут-Салехард, Пуровский район, перекресток Ноябрьск-Сургут-Муравленко. Цель: обеспечение безопасности, противодействие терроризму и незаконному обороту наркотических средств, борьба с преступностью, антитеррористическая защищенность населения», — сообщается в документах на портале госзакупок.

Начальная цена контракта составляет 400 миллионов рублей. Ввести комплекс в эксплуатацию необходимо до 30 сентября 2024 года. Заявки от потенциальных подрядчиков принимаются до 3 мая.

Ранее URA.RU сообщало, что в ЯНАО объявлен аукцион по поиску подрядчика для капремонта участка дороги Сургут — Салехард, протяженностью 9,8 километров. Из регионального бюджета для этого выделили почти 1,5 миллиарда рублей.