Власти ЯНАО потратят почти 1,5 миллиарда на ремонт дороги, соединяющей регион с ХМАО

Департамент дорожного хозяйства ЯНАО объявил аукцион по поиску подрядчика для капитального ремонта участка дороги Сургут — Салехард, протяженностью 9,8 километров. Финансирование затрат будет происходить за счет регионального бюджета и составит почти 1,5 миллиарда рублей. Электронный аукцион по поиску подрядчика опубликован на сайте госзакупок.
«Описание объекта закупки — Выполнение работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Сургут — Салехард, участок Граница Ямало-Ненецкого автономного округа — Губкинский. Начальная (максимальная) цена контракта — 1 480 146 298,80 рублей. Протяженность участка — 9,852 км», — говорится в опубликованных аукционных документах.
Помимо ремонта дороги, в план работ включена реконструкция моста через реку Хадытаяха. Согласно проектным документам заказчик выплатит аванс в размере 50 процентов стоимости контракта в течение 15 дней после его подписания и выставления счета подрядчиком. Срок выполнения работ устанавливается с момента заключения контракта и до 31 октября 2024 года.
Ранее URA.RU сообщало, что ЯНАО в 2022 году перевыполнил план по ремонту дорог общей протяженностью на 25 километров. В начале прошлого года перед дорожниками стояла задача привести в нормативное состояние 173 километра региональных дорог, а фактически отремонтировано 198 километров.
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