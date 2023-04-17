Кирби назвал проблематичным подход Бразилии к конфликту на Украине

18 апреля 2023 в 04:20 Размер текста - 17 +

Джон Кирби: власти Бразилии требуют США признать воссоединение Крыма с Россией Фото: Official White House / Cameron Smith новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти США считают довольно проблематичным отношение Бразилии к украинскому кризису. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что власти страны предлагали США признать Крым российским, однако Вашингтон отказался принять этот факт. «У нас нет возражений против того, чтобы какая-либо страна попыталась положить конец [конфликту] на Украине. Но мы считаем это (подход Бразилии по Украине — прим. URA.RU) глубоко проблематичным, то, как Бразилия основательно и с риторической точки зрения подошла к этому вопросу, предположив, что США и Европа каким-то образом не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну», — утверждает Джон Кирби, передает ТАСС. Он добавил, что Бразилия следует политике Китая и России. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу заявил, что страны Запада не стали инициировать переговоры между Украиной и Россией, а сразу вступили в конфликт. По его словам, развитые страны, особенно Европейский Союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в конфликт так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров.

Власти США считают довольно проблематичным отношение Бразилии к украинскому кризису. Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Белого дома Джон Кирби уточнил, что власти страны предлагали США признать Крым российским, однако Вашингтон отказался принять этот факт. «У нас нет возражений против того, чтобы какая-либо страна попыталась положить конец [конфликту] на Украине. Но мы считаем это (подход Бразилии по Украине — прим. URA.RU) глубоко проблематичным, то, как Бразилия основательно и с риторической точки зрения подошла к этому вопросу, предположив, что США и Европа каким-то образом не заинтересованы в мире или что мы разделяем ответственность за войну», — утверждает Джон Кирби, передает ТАСС. Он добавил, что Бразилия следует политике Китая и России. Ранее президент Бразилии Луис Инасиу заявил, что страны Запада не стали инициировать переговоры между Украиной и Россией, а сразу вступили в конфликт. По его словам, развитые страны, особенно Европейский Союз и Соединенные Штаты, не должны были допускать вступления в конфликт так быстро, как они это сделали, не тратя много времени на попытки переговоров.