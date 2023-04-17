Мэрия в ЯНАО ищет специалистов на зарплату, как у грузчиков

В Приуральском районе ЯНАО мэрия ищет главных специалистов в департамент ЖКХ и управление по труду и соцзащите с такой же зарплатой, как у грузчиков. Чиновникам готовы платить до 56,3 тысячи рублей.
«Вакансии для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации Приуральского района. Департамент ЖКХ: главный специалист отдела благоустройства и отдела жилищного фонда и инженерных коммуникаций. Управление по труду и социальной защите населения: главный специалист. Зарплата — от 56 000 до 56 300 рублей», — указано в вакансии на портале «Госслужба». Заявки на конкурс принимаются до 2 мая.
Вакансия грузчика в Салехарде, которому готовы платить до 57 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». Работодателю требуется сотрудник в торговый зал. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.
Ранее мэрия Салехарда объявила конкурс на должность начальника отдела коммунального хозяйства с зарплатой до 110 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагается в ЯНАО сварщику.
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