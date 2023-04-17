17 апреля 2023
16 апреля 2023

Мэрия в ЯНАО ищет специалистов на зарплату, как у грузчиков

В Приуральском районе ЯНАО специалистам в мэрии предлагают зарплату 56 тысяч рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Специалистам в мэрии Приуральского района обещают платить 56 тысяч рублей
Специалистам в мэрии Приуральского района обещают платить 56 тысяч рублей Фото:

В Приуральском районе ЯНАО мэрия ищет главных специалистов в департамент ЖКХ и управление по труду и соцзащите с такой же зарплатой, как у грузчиков. Чиновникам готовы платить до 56,3 тысячи рублей.

«Вакансии для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации Приуральского района. Департамент ЖКХ: главный специалист отдела благоустройства и отдела жилищного фонда и инженерных коммуникаций. Управление по труду и социальной защите населения: главный специалист. Зарплата — от 56 000 до 56 300 рублей», — указано в вакансии на портале «Госслужба». Заявки на конкурс принимаются до 2 мая.

Вакансия грузчика в Салехарде, которому готовы платить до 57 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». Работодателю требуется сотрудник в торговый зал. Рассматриваются кандидаты без опыта работы.

Ранее мэрия Салехарда объявила конкурс на должность начальника отдела коммунального хозяйства с зарплатой до 110 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагается в ЯНАО сварщику.

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В Приуральском районе ЯНАО мэрия ищет главных специалистов в департамент ЖКХ и управление по труду и соцзащите с такой же зарплатой, как у грузчиков. Чиновникам готовы платить до 56,3 тысячи рублей. «Вакансии для замещения вакантной должности по конкурсу в администрации Приуральского района. Департамент ЖКХ: главный специалист отдела благоустройства и отдела жилищного фонда и инженерных коммуникаций. Управление по труду и социальной защите населения: главный специалист. Зарплата — от 56 000 до 56 300 рублей», — указано в вакансии на портале «Госслужба». Заявки на конкурс принимаются до 2 мая. Вакансия грузчика в Салехарде, которому готовы платить до 57 тысяч рублей, опубликована на сайте «Авито». Работодателю требуется сотрудник в торговый зал. Рассматриваются кандидаты без опыта работы. Ранее мэрия Салехарда объявила конкурс на должность начальника отдела коммунального хозяйства с зарплатой до 110 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагается в ЯНАО сварщику.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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