Власти Салехарда ищут начальника отдела коммунального хозяйства на зарплату, как у сварщика

Специалисту предлагают зарплату до 110 000 рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Мэрия Салехарда (ЯНАО) объявила конкурс на должность начальника отдела коммунального хозяйства с зарплатой до 110 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагается в ЯНАО сварщику. Объявление о поиске сотрудника в администрацию окружной столицы размещено на портале «Госслужба».

«Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Салехарда. Начальник отдела коммунального хозяйства. Заработная плата от 97 до 110 тысяч рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное высшее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля.

Вакансия сварщика, которому готовы платить в ЯНАО от 100 тысяч рублей, опубликована на портале «Авито». В обязанностях сотрудника работодатель указал сварочные работы по транспорту и резка металлоконструкций. Рассматривают кандидатов с опытом работы от одного года и без вредных привычек.

Ранее администрация Муравленко объявила набор сотрудников в управление по защите населения. Предлагается должность заведующего сектором, главного и ведущего специалистов. Прием документов продлится до 2 мая.