14 апреля 2023
13 апреля 2023

Власти Салехарда ищут начальника отдела коммунального хозяйства на зарплату, как у сварщика

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Специалисту предлагают зарплату до 110 000 рублей Фото:

Мэрия Салехарда (ЯНАО) объявила конкурс на должность начальника отдела коммунального хозяйства с зарплатой до 110 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагается в ЯНАО сварщику. Объявление о поиске сотрудника в администрацию окружной столицы размещено на портале «Госслужба».

«Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Салехарда. Начальник отдела коммунального хозяйства. Заработная плата от 97 до 110 тысяч рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное высшее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля.

Вакансия сварщика, которому готовы платить в ЯНАО от 100 тысяч рублей, опубликована на портале «Авито». В обязанностях сотрудника работодатель указал сварочные работы по транспорту и резка металлоконструкций. Рассматривают кандидатов с опытом работы от одного года и без вредных привычек.

Ранее администрация Муравленко объявила набор сотрудников в управление по защите населения. Предлагается должность заведующего сектором, главного и ведущего специалистов. Прием документов продлится до 2 мая.

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Мэрия Салехарда (ЯНАО) объявила конкурс на должность начальника отдела коммунального хозяйства с зарплатой до 110 000 рублей. Аналогичный уровень дохода предлагается в ЯНАО сварщику. Объявление о поиске сотрудника в администрацию окружной столицы размещено на портале «Госслужба». «Вакансия для замещения вакантной должности по конкурсу в управление жилищно-коммунального хозяйства администрации города Салехарда. Начальник отдела коммунального хозяйства. Заработная плата от 97 до 110 тысяч рублей», — указано на портале. От кандидатов требуется профильное высшее образование, опыт работы не обязателен. Заявки на конкурс принимаются до 27 апреля. Вакансия сварщика, которому готовы платить в ЯНАО от 100 тысяч рублей, опубликована на портале «Авито». В обязанностях сотрудника работодатель указал сварочные работы по транспорту и резка металлоконструкций. Рассматривают кандидатов с опытом работы от одного года и без вредных привычек. Ранее администрация Муравленко объявила набор сотрудников в управление по защите населения. Предлагается должность заведующего сектором, главного и ведущего специалистов. Прием документов продлится до 2 мая.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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