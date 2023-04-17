В G7 рассказали, когда вернут России ее активы

Страны G7 вернут России активы, когда закончится конфликт на Украине

18 апреля 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Россия получит свои активы, после окончания конфликта на Украине Фото: Евгений Кузнецов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Страны «большой семерки» продолжат удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств G7. «Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено разрешение конфликта [на Украине]», — говорится в сообщении глав «большой семерки». В документе также отмечается, что Россия якобы должны заплатить «за причиненный ею ущерб». Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Он уточнил, что речь идет о средствах олигархов и организаций, попавших под санкции, напоминает «Национальная служба новостей». Однако исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Западу рано или поздно придется вернуть России все ее активы, пишет Life .

Страны «большой семерки» продолжат удерживать замороженные российские активы до тех пор, пока не разрешится конфликт на Украине. Об этом говорится в заявлении глав внешнеполитических ведомств G7. «Мы полны решимости в рамках правовых систем наших стран обеспечить, чтобы российские суверенные активы, находящиеся в зонах нашей юрисдикции, остались обездвиженными до тех пор, пока не будет осуществлено разрешение конфликта [на Украине]», — говорится в сообщении глав «большой семерки». В документе также отмечается, что Россия якобы должны заплатить «за причиненный ею ущерб». Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что Евросоюзом были заморожены российские активы на сумму 21,5 миллиарда евро. Он уточнил, что речь идет о средствах олигархов и организаций, попавших под санкции, напоминает «Национальная служба новостей». Однако исполняющий обязанности российского постпреда при ЕС Кирилл Логвинов заявил, что Западу рано или поздно придется вернуть России все ее активы, пишет Life.