17 апреля 2023

«Аэрофлот» будет летать из Перми в Сочи ежедневно

© Служба новостей «URA.RU»
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Новые рейсы начнут действовать с 1 июня
Новые рейсы начнут действовать с 1 июня Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что летом будет летать из Перми в Сочи каждый день. Расширение полетной программы запланировано с 1 июня.

«Начиная с 1 июня полеты в Сочи будут выполняться со следующей частотой: Пермь — ежедневно», — говорится на сайте компании. Таким образом, с июня добавятся рейсы «Аэрофлота» по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Перми назначен на 8 утра.

В компании рассчитывают, что рейсы будут востребованы благодаря сезону летних отпусков и школьных каникул. Сейчас кроме «Аэрофлота» из Перми в Сочи летают компании «Победа», Nordwind, Smartavia, «Икар».

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Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что летом будет летать из Перми в Сочи каждый день. Расширение полетной программы запланировано с 1 июня. «Начиная с 1 июня полеты в Сочи будут выполняться со следующей частотой: Пермь — ежедневно», — говорится на сайте компании. Таким образом, с июня добавятся рейсы «Аэрофлота» по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Перми назначен на 8 утра. В компании рассчитывают, что рейсы будут востребованы благодаря сезону летних отпусков и школьных каникул. Сейчас кроме «Аэрофлота» из Перми в Сочи летают компании «Победа», Nordwind, Smartavia, «Икар».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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