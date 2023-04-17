«Аэрофлот» будет летать из Перми в Сочи ежедневно

Новые рейсы начнут действовать с 1 июня Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU

Авиакомпания «Аэрофлот» сообщила, что летом будет летать из Перми в Сочи каждый день. Расширение полетной программы запланировано с 1 июня.

«Начиная с 1 июня полеты в Сочи будут выполняться со следующей частотой: Пермь — ежедневно», — говорится на сайте компании. Таким образом, с июня добавятся рейсы «Аэрофлота» по понедельникам, средам, четвергам и субботам. Вылет из Перми назначен на 8 утра.

В компании рассчитывают, что рейсы будут востребованы благодаря сезону летних отпусков и школьных каникул. Сейчас кроме «Аэрофлота» из Перми в Сочи летают компании «Победа», Nordwind, Smartavia, «Икар».