«Аэрофлот» возрождает популярное у свердловчан направление

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет международную полетную программу из аэропорта Кольцово. С 27 апреля запускаются регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.
«С 27 апреля национальный авиаперевозчик приступает к выполнению регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья», — заявили в Кольцово. Самолеты Boeing 737-800 будут летать каждый день.
Популярный у екатеринбуржцев турецкий курорт станет для «Аэрофлота» третьим международным направлением полетов из Екатеринбурга. Ранее компания летала лишь в Стамбул и Ереван.
Ранее из аэропорта Кольцово с 30 марта возобновили авиасообщение с Волгоградом, прекращенное в декабре 2022 года. Рейсы выполняются авиаперевозчиком NordStar.
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