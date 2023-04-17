17 апреля 2023

«Аэрофлот» возрождает популярное у свердловчан направление

«Аэрофлот» запускает ежедневные рейсы из Екатеринбурга в Анталью
© Служба новостей «URA.RU»
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Теперь свердловчане смогут летать «Аэрофлотом» не только в Стамбул и Ереван
Теперь свердловчане смогут летать «Аэрофлотом» не только в Стамбул и Ереван Фото:

Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет международную полетную программу из аэропорта Кольцово. С 27 апреля запускаются регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

«С 27 апреля национальный авиаперевозчик приступает к выполнению регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья», — заявили в Кольцово. Самолеты Boeing 737-800 будут летать каждый день.

Популярный у екатеринбуржцев турецкий курорт станет для «Аэрофлота» третьим международным направлением полетов из Екатеринбурга. Ранее компания летала лишь в Стамбул и Ереван.

Ранее из аэропорта Кольцово с 30 марта возобновили авиасообщение с Волгоградом, прекращенное в декабре 2022 года. Рейсы выполняются авиаперевозчиком NordStar.

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Авиакомпания «Аэрофлот» расширяет международную полетную программу из аэропорта Кольцово. С 27 апреля запускаются регулярные рейсы по маршруту Екатеринбург — Анталья. Об этом сообщает пресс-служба аэропорта. «С 27 апреля национальный авиаперевозчик приступает к выполнению регулярных рейсов по маршруту Екатеринбург — Анталья», — заявили в Кольцово. Самолеты Boeing 737-800 будут летать каждый день. Популярный у екатеринбуржцев турецкий курорт станет для «Аэрофлота» третьим международным направлением полетов из Екатеринбурга. Ранее компания летала лишь в Стамбул и Ереван. Ранее из аэропорта Кольцово с 30 марта возобновили авиасообщение с Волгоградом, прекращенное в декабре 2022 года. Рейсы выполняются авиаперевозчиком NordStar.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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