Цены на туры из Екатеринбурга в Турцию взлетели на 30% 06 апреля 2023 в 11:19 Размер текста - 17 + Турецкие отельеры подняли цены, сообщила Жанна Гареева Фото: Нина Калинина © URA.RU Стоимость туров из Екатеринбурга в Турцию выросли на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом рассказала руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева. «Стоимость турпакета в Турцию возросла в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Это обусловлено объективными факторами. Возросла цена перевозки на фоне роста стоимости топлива и увеличения длительность полетов в полтора раза», — сказала Жанна Гареева в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Также она отметила, что турецкие отельеры подняли стоимость проживания. «В целом, в Турции цены выросли на все», — считает руководитель департамента «Анекс Тур России». Ранее URA.RU сообщало, что с 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. Стоимость туров из Екатеринбурга в Турцию выросли на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Об этом рассказала руководитель департамента маркетинга «Анекс Тур Россия» Жанна Гареева. «Стоимость турпакета в Турцию возросла в среднем на 25-30% по сравнению с прошлым сезоном. Это обусловлено объективными факторами. Возросла цена перевозки на фоне роста стоимости топлива и увеличения длительность полетов в полтора раза», — сказала Жанна Гареева в ходе пресс-конференции в «Интерфаксе». Также она отметила, что турецкие отельеры подняли стоимость проживания. «В целом, в Турции цены выросли на все», — считает руководитель департамента «Анекс Тур России». Ранее URA.RU сообщало, что с 27 апреля 2023 года самолеты авиакомпании «Аэрофлот» начнут выполнять ежедневные рейсы из Екатеринбурга в курортный город Турции — Анталья. На воздушных линиях будут задействованы узкофюзеляжные лайнеры Boeing 737-800. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям