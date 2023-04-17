В Тюмени задержали поджигателя, виновного в пожаре на Велижанском тракте. Видео

18 апреля 2023 в 10:11 Размер текста - 17 +

Пожар произошел в ночь с 17 на 18 апреля Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Тюмени задержали мужчину, виновного в крупном пожаре, который произошел 17 апреля на восьмом километре Велижанского тракта. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. «В результате работы следственно-оперативной группы были установлены приметы мужчины, причастного к возгоранию. Виновник пожара установлен и задержан, это 46-летний мужчина. Он пояснил, что обжигал металлические провода на поле вдоль Велижанского тракта. В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить не получилось, и он покинул место ЧП», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС составили в отношении мужчины административный протокол. Ранее URA.RU сообщало о подробностях ночного пожара на Велижанском тракте Тюмени.

В Тюмени задержали мужчину, виновного в крупном пожаре, который произошел 17 апреля на восьмом километре Велижанского тракта. Об этом в своих социальных сетях сообщает пресс-служба УМВД по Тюменской области. «В результате работы следственно-оперативной группы были установлены приметы мужчины, причастного к возгоранию. Виновник пожара установлен и задержан, это 46-летний мужчина. Он пояснил, что обжигал металлические провода на поле вдоль Велижанского тракта. В какой-то момент возгорание стало бесконтрольным, самостоятельно потушить не получилось, и он покинул место ЧП», — говорится в сообщении. Сотрудники МЧС составили в отношении мужчины административный протокол. Ранее URA.RU сообщало о подробностях ночного пожара на Велижанском тракте Тюмени.