17 апреля 2023

В Челябинске будут судить заведующую детсада за премирование дочери

© Служба новостей «URA.RU»
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Своими действиями заведующая нанесла ущерб бюджету на сумму свыше 400 тысяч рублей
Своими действиями заведующая нанесла ущерб бюджету на сумму свыше 400 тысяч рублей Фото:

В Челябинске заведующая детского сада № 15 предстанет перед судом за премирование дочери и хищение премии у одного из сотрудников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу.

«Заведующая в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года систематически премировала свою дочь, трудоустроенную в дошкольном учреждении. Помимо прочего руководитель детского сада похитила денежные средства, предназначенные на премии инструктору по гигиеническому воспитанию дошкольного учреждения», — сообщили URA.RU в прокуратуре.

В ведомстве отметили, что кроме премирования дочери, заведующая также выписывала премии и другим сотрудникам. Однако после начисления она изымала деньги. Таким образом она причинила городу ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

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В Челябинске заведующая детского сада № 15 предстанет перед судом за премирование дочери и хищение премии у одного из сотрудников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу. «Заведующая в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года систематически премировала свою дочь, трудоустроенную в дошкольном учреждении. Помимо прочего руководитель детского сада похитила денежные средства, предназначенные на премии инструктору по гигиеническому воспитанию дошкольного учреждения», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что кроме премирования дочери, заведующая также выписывала премии и другим сотрудникам. Однако после начисления она изымала деньги. Таким образом она причинила городу ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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