В Челябинске будут судить заведующую детсада за премирование дочери

18 апреля 2023 в 10:10 Размер текста - 17 +

Своими действиями заведующая нанесла ущерб бюджету на сумму свыше 400 тысяч рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинске заведующая детского сада № 15 предстанет перед судом за премирование дочери и хищение премии у одного из сотрудников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу. «Заведующая в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года систематически премировала свою дочь, трудоустроенную в дошкольном учреждении. Помимо прочего руководитель детского сада похитила денежные средства, предназначенные на премии инструктору по гигиеническому воспитанию дошкольного учреждения», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что кроме премирования дочери, заведующая также выписывала премии и другим сотрудникам. Однако после начисления она изымала деньги. Таким образом она причинила городу ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.

В Челябинске заведующая детского сада № 15 предстанет перед судом за премирование дочери и хищение премии у одного из сотрудников. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, уголовное дело направлено в Советский райсуд для рассмотрения по существу. «Заведующая в период с декабря 2017 года по декабрь 2019 года систематически премировала свою дочь, трудоустроенную в дошкольном учреждении. Помимо прочего руководитель детского сада похитила денежные средства, предназначенные на премии инструктору по гигиеническому воспитанию дошкольного учреждения», — сообщили URA.RU в прокуратуре. В ведомстве отметили, что кроме премирования дочери, заведующая также выписывала премии и другим сотрудникам. Однако после начисления она изымала деньги. Таким образом она причинила городу ущерб на сумму свыше 400 тысяч рублей.