17 апреля 2023

Стилист, сотрудничавший с московским ЦУМом, бесплатно научит пермяков модно одеваться

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс стилиста Леси Пятибратовой
© Служба новостей «URA.RU»
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Прийти на мастер-класс может любой желающий
Прийти на мастер-класс может любой желающий Фото:

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс от одного из известных стилистов Уральского региона Леси Пятибратовой. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ «iMall Эспланада».

«Мы приглашаем всех желающих посетить бесплатный мастер-класс Леси Пятибратовой 22 апреля в ТРЦ „iMall Эспланада“ на втором этаже в 18:00. Поговорим о моде и новых коллекциях, стиле и находках, трендах, брендах и с чем это все носить», — указано в анонсе мастер-класса.

Леся Пятибратова — практикующий персональный стилист, имеет пул постоянных клиентов в Москве и Екатеринбурге. Аккредитована на недели моды в Милане, Париже, Копенгагене. В fashion-портфеле стилиста — сотрудничество с ЦУМ, брендами COS, 12 stores. Количество выпускников ее онлайн проектов — более 2500 человек.

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В Перми пройдет бесплатный мастер-класс от одного из известных стилистов Уральского региона Леси Пятибратовой. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ «iMall Эспланада». «Мы приглашаем всех желающих посетить бесплатный мастер-класс Леси Пятибратовой 22 апреля в ТРЦ „iMall Эспланада“ на втором этаже в 18:00. Поговорим о моде и новых коллекциях, стиле и находках, трендах, брендах и с чем это все носить», — указано в анонсе мастер-класса. Леся Пятибратова — практикующий персональный стилист, имеет пул постоянных клиентов в Москве и Екатеринбурге. Аккредитована на недели моды в Милане, Париже, Копенгагене. В fashion-портфеле стилиста — сотрудничество с ЦУМ, брендами COS, 12 stores. Количество выпускников ее онлайн проектов — более 2500 человек.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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