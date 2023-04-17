Стилист, сотрудничавший с московским ЦУМом, бесплатно научит пермяков модно одеваться

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс стилиста Леси Пятибратовой

Прийти на мастер-класс может любой желающий Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Перми пройдет бесплатный мастер-класс от одного из известных стилистов Уральского региона Леси Пятибратовой. Об этом сообщили в соцсетях ТРЦ «iMall Эспланада».

«Мы приглашаем всех желающих посетить бесплатный мастер-класс Леси Пятибратовой 22 апреля в ТРЦ „iMall Эспланада“ на втором этаже в 18:00. Поговорим о моде и новых коллекциях, стиле и находках, трендах, брендах и с чем это все носить», — указано в анонсе мастер-класса.

Леся Пятибратова — практикующий персональный стилист, имеет пул постоянных клиентов в Москве и Екатеринбурге. Аккредитована на недели моды в Милане, Париже, Копенгагене. В fashion-портфеле стилиста — сотрудничество с ЦУМ, брендами COS, 12 stores. Количество выпускников ее онлайн проектов — более 2500 человек.