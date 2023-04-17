На челябинской трассе ограничили движение транспорта до осени

18 апреля 2023 в 10:57 Размер текста - 17 +

Движение ограничено в связи с капремонтом автодороги Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На федеральной трассе в Челябинской области в Красноармейском районе ограничили дорожное движение на полгода. Об этом сообщили URA.RU 18 апреля в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке 25 км — 37 км (в Красноармейском районе) временно ограничено движение транспорта. На участке дороги введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение», — отметили в управлении дорог «Южный Урал». Период ограничения — до 20 ноября. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и следить за дорожными знаками.

На федеральной трассе в Челябинской области в Красноармейском районе ограничили дорожное движение на полгода. Об этом сообщили URA.RU 18 апреля в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке 25 км — 37 км (в Красноармейском районе) временно ограничено движение транспорта. На участке дороги введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение», — отметили в управлении дорог «Южный Урал». Период ограничения — до 20 ноября. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и следить за дорожными знаками.