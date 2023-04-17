17 апреля 2023

На челябинской трассе ограничили движение транспорта до осени

© Служба новостей «URA.RU»
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Движение ограничено в связи с капремонтом автодороги
Движение ограничено в связи с капремонтом автодороги Фото:

На федеральной трассе в Челябинской области в Красноармейском районе ограничили дорожное движение на полгода. Об этом сообщили URA.RU 18 апреля в ФКУ Упрдор «Южный Урал».

«В связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке 25 км — 37 км (в Красноармейском районе) временно ограничено движение транспорта. На участке дороги введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение», — отметили в управлении дорог «Южный Урал».

Период ограничения — до 20 ноября. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и следить за дорожными знаками.

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На федеральной трассе в Челябинской области в Красноармейском районе ограничили дорожное движение на полгода. Об этом сообщили URA.RU 18 апреля в ФКУ Упрдор «Южный Урал». «В связи с проведением работ по капитальному ремонту автомобильной дороги Р-254 „Иртыш“ Челябинск — Курган — Омск — Новосибирск на участке 25 км — 37 км (в Красноармейском районе) временно ограничено движение транспорта. На участке дороги введено ограничение скорости и организовано реверсивное движение», — отметили в управлении дорог «Южный Урал». Период ограничения — до 20 ноября. Водителям рекомендуется учитывать данную информацию при планировании своего маршрута и следить за дорожными знаками.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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