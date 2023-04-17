17 апреля 2023

В Челябинской области задержали пятерых охотников. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Охота на краснокнижных лебедей категорически запрещена
Охота на краснокнижных лебедей категорически запрещена Фото:

В Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкологии, нарушителей обнаружили в Октябрьском районе.

«В Октябрьском районе задержаны группу браконьеров из пяти человек, убивших трех лебедей. Обнаружил нарушителей инспектор охотнадзора во время рейда», — отметили в минэкологии.

Попались браконьеры в селе Подовинное. Когда охотников обнаружили, они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на птицу категорически запрещена. В радиусе десяти метров были обнаружены три лебединые шкуры, у браконьеров имелись топор и ножи с жидкостью красного цвета. Предположительно это кровь птиц.

На место следом оперативно прибыли сотрудники следственной группы Октябрьского МВД. Полицейские задержали нарушителей. Возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь.

В началом охотничьего сезона в регионе увеличили количество охранных и рейдовых мероприятий. К ним привлекаются производственные охотинспекторы.

Пятерых охотников за убийство трех лебедей задержали в Октябрьском районе Челябинской области
У задержанных обнаружили мясо, ножи и топоры
Фото:
Пятерых охотников за убийство трех лебедей задержали в Октябрьском районе Челябинской области
В Октябрьском районе по факту инцидента возбуждено уголовное дело
Фото:
Пятерых охотников за убийство трех лебедей задержали в Октябрьском районе Челябинской области
Нарушителям может грозить штраф за каждую убитую особь лебедя
Фото:

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В Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкологии, нарушителей обнаружили в Октябрьском районе. «В Октябрьском районе задержаны группу браконьеров из пяти человек, убивших трех лебедей. Обнаружил нарушителей инспектор охотнадзора во время рейда», — отметили в минэкологии. Попались браконьеры в селе Подовинное. Когда охотников обнаружили, они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на птицу категорически запрещена. В радиусе десяти метров были обнаружены три лебединые шкуры, у браконьеров имелись топор и ножи с жидкостью красного цвета. Предположительно это кровь птиц. На место следом оперативно прибыли сотрудники следственной группы Октябрьского МВД. Полицейские задержали нарушителей. Возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь. В началом охотничьего сезона в регионе увеличили количество охранных и рейдовых мероприятий. К ним привлекаются производственные охотинспекторы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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