В Челябинской области задержали пятерых охотников. Фото

18 апреля 2023 в 11:07 Размер текста - 17 +

Охота на краснокнижных лебедей категорически запрещена Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкологии, нарушителей обнаружили в Октябрьском районе. «В Октябрьском районе задержаны группу браконьеров из пяти человек, убивших трех лебедей. Обнаружил нарушителей инспектор охотнадзора во время рейда», — отметили в минэкологии. Попались браконьеры в селе Подовинное. Когда охотников обнаружили, они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на птицу категорически запрещена. В радиусе десяти метров были обнаружены три лебединые шкуры, у браконьеров имелись топор и ножи с жидкостью красного цвета. Предположительно это кровь птиц. На место следом оперативно прибыли сотрудники следственной группы Октябрьского МВД. Полицейские задержали нарушителей. Возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь. В началом охотничьего сезона в регионе увеличили количество охранных и рейдовых мероприятий. К ним привлекаются производственные охотинспекторы. У задержанных обнаружили мясо, ножи и топоры Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области В Октябрьском районе по факту инцидента возбуждено уголовное дело Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области Нарушителям может грозить штраф за каждую убитую особь лебедя Фото: пресс-служба минэкологии Челябинской области

В Челябинской области задержали пятерых охотников за убийство трех лебедей. Как рассказали в пресс-службе регионального минэкологии, нарушителей обнаружили в Октябрьском районе. «В Октябрьском районе задержаны группу браконьеров из пяти человек, убивших трех лебедей. Обнаружил нарушителей инспектор охотнадзора во время рейда», — отметили в минэкологии. Попались браконьеры в селе Подовинное. Когда охотников обнаружили, они разделывали тушу лебедя, внесенного в Красную книгу. Охота на птицу категорически запрещена. В радиусе десяти метров были обнаружены три лебединые шкуры, у браконьеров имелись топор и ножи с жидкостью красного цвета. Предположительно это кровь птиц. На место следом оперативно прибыли сотрудники следственной группы Октябрьского МВД. Полицейские задержали нарушителей. Возбуждено уголовное дело. Убийцам птиц грозит штраф в размере 25 тысяч рублей за каждую особь. В началом охотничьего сезона в регионе увеличили количество охранных и рейдовых мероприятий. К ним привлекаются производственные охотинспекторы.