В Пермском крае количество участников Великой Отечественной войны сократилось почти вдвое

В Пермском крае осталось 262 участника войны Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Пермском крае количество участников Великой Отечественной войны (ВОВ) сократилось в 1,8 раза по сравнению с 2021 годом. Cтатистические данные URA.RU предоставили в министерстве социального развития Прикамья.

«По данным на 1 апреля 2021 года в Пермском крае проживало: 11 027 ветеранов ВОВ, в том числе 488 участника войны», — сообщили в ведомстве. Сейчас в крае насчитывается более 7800 ветеранов, в том числе 262 инвалида и участника войны.

Ранее глава регионального минсоцразвития Павел Фокин рассказал на заседании оргкомитета «Победа» о мерах поддержки ветеранов и участников Великой Отечественной войны. Чиновник отметил, что в апреле указанные категории граждан получат федеральные выплаты в размере 10 тысяч рублей. По 5 тысяч рублей предусмотрено для жителей региона, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». Выплаты предусмотрены и для тружеников тыла и бывших несовершеннолетних узников фашизма.