Жители сотен курганских домов поменяли управкомпанию

Только с начала 2023 года управкомпании поменяли жильцы 109 курганских домов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области с начала 2022 года жильцы более 450 домов сменили управляющие компании. Данная информация размещена на сайте областного правительства.

«Более 450 многоквартирных домов Кургана и области уже сменили свою управляющую организацию. В частности, в 2022 году свою управкомпанию сменил 361 многоквартирный дом, а с начала 2023-го — уже 109 многоквартирных домов», — указано в сообщении.

И.о. начальника государственной жилищной инспекции Курганской области Дмитрий Пысин, по данным правительства, советует менять управкомпанию, если та не выполняет свои обязанности. Для этого нужно провести собрание собственников жилья в очной, заочной или очно-заочной форме. Представители власти отметили, что за помощью в организации этой процедуры можно обратиться в Госжилинспецию или в местные администрации. «Исходя из практики и опыта, при слаженной работе жильцов многоквартирного дома смену управляющей организации реально провести в течение одного календарного месяца», — добавил Пысин.

Ранее стало известно, что власти отказались продлевать лицензию крупнейшей УК Кургана «Новая волна», которая отвечает за 300 домов. Из-за этого власти рекомендовали жильцам этих домов найти другую управкомпанию. В 2022 году представители власти предлагали жильцам домов, за которые отвечала компания «Восток-Центр», перейти в другие УК.