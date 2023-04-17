Власти отказались продлевать лицензию крупнейшей управкомпании Кургана

Лицензия управкомпании «Новая волна» действует до 1 июня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане не будут продлевать лицензию управкомпании «Новая волна», отвечающей за 300 домов. Данная информация размещена на сайте городской администрации.

«Последним днем действия лицензии станет 1 июня 2023 года. К нам действительно поступают сигналы о систематических нарушениях в работе УК „Новая Волна Курган“. Несмотря на то, что новые руководители компании в середине февраля обещали настроить работу к 1 марта, этого, к сожалению, не получились», — цитируют в мэрии и. о. начальника областной Госжилинспекции Дмитрия Пысина.

На совещании, которое прошло 17 апреля мэр Кургана Елена Ситникова отметила, что от собственников домов, относящихся к УК, поступает много жалоб. В том числе, горожан возмутило то, что им приходят две квитанции за одну и ту же услугу. Пысин отметил, что Госжилинспекция проверит, как новый платежный агент будет возвращать деньги в «Новую волну», однако представители УК пока не предоставили соответствующие документы.

Пысин отметил, что в начале года УК отвечала за 319 домов, а сейчас уже за 301. Еще десятки домов находятся в стадии голосования. «Собственникам помещений рекомендовано на общем собрании принять решение о выборе иной управляющей организации либо об изменении способа управления многоквартирных домом», — указано в сообщении администрации.

Представители энергосбытовой компании «Восток» заявляли, что «Новая волна» задолжала ресурсоснабжающим организациям более 100 млн рублей. Из-за этого со стороны «Востока» был подан иск о признании «Новой Волны» банкротом.