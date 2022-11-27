Представители власти разместили на подъездах объявления о возможности перейти в другую УК (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Кургане представители на подъездах домов, за которые отвечает управляющая компания «Восток-Центр», появились объявления с указанием суммы долгов УК. Жильцам предлагают перейти в другие организации. Об этом URA.RU сообщил читатель.

«За истекший период 2022 года на ООО „Восток-Центр“ наложено административных штрафов на общую сумму 2 млн 425 тыс. рублей. Информируем о праве собственников помещений многоквартирного дома на своем общем собрании принять решение о смене управляющей организации многоквартирного дома», — указано в объявлении, которое увидел читатель. Объявление размещено от имени областной Госжилинспекции.

Представитель группы компаний «#НашУправдом», отвечающей и за «Восток-Центр», сообщил URA.RU, что такие объявления уже есть на подъездах большинства домов, связанных с их подшефной организацией. «Мы бы хотели, чтобы подобные сообщения тогда появились не только на домах УК „Восток Центра“, но и на дома других УК и ТСЖ, кто получил штрафы в этом году. А еще можно было бы добавить должников перед ресурсоснабжающими организациями. Почему-то крайней оказалась УК, которую мы решили вытащить из долгов и погасили всю задолженность по зарплате предыдущих управленцев», — прокомментировали URA.RU ситуацию в организации «#НашУправдом». Источник, связанный с политической сферой, сообщил URA.RU, что дома, находящиеся под управлением компании, предлагают взять другим организация по инициативе чиновника, причастного к руководству региона.

«В целях защиты интересов жителей <…> Госжилинспекцией Курганской области доведена соответствующая информация до жильцов многоквартирных домов. Указанная в объявлениях информация общедоступна и размещена в Государственной информационной системе жилищно-коммунального хозяйства», — ответили URA.RU в Госжилинспекции. Представители ведомства отметили, что деятельность компании является неудовлетворительной. В 2022 году в Госжилинспекцию поступило более 500 обращений от жильцов домов о нарушении ООО «Восток-Центр» обязательных требований. Сотрудники Госжилинспекции добавили, что, несмотря на штрафы, компания допускает систематические нарушения.

Ранее дом №42 по улице Станционной передали из-под управления компании «Восток-Центр» в ведение ООО «Курган плюс». При этом в протоколе заседания собрания жильцов была указана неверная информация. Сообщалось, что представителям других УК на закрытом совещании предложили поделить между собой дома, за которые отвечает «Восток-Центр».

Такие объявления были размещены на информационных стендах подъездов домов, находящихся под управлением «Восток-Центра» Фото: читатель URA.RU