Граждане Узбекистана пытались незаконно проникнуть в Россию через Челябинскую область

В Брединском районе Челябинской области задержаны два гражданина Республики Узбекистан, пытавшихся незаконно попасть на территорию России. Об этом URA.RU 18 апреля сообщили в пресс-службе Брединского райсуда.
«В 2022 два гражданина Узбекистана прибыли в Казахстан, чтобы оттуда пересечь границу Российской Федерации через Брединский район Челябинской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали нарушителей. В отношении фигурантов вынесен приговор по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)», — уточнили в пресс-службе.
Как сообщили в суде, виновные вину признали. Одному подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении. Второму — в виде лишения свободы на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку он уже привлекался на территории РФ к уголовной ответственности и отбывал наказание. Приговор обжалован в апелляционном порядке.
Главные новости Челябинска и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Челябинск, который смог». Подпишитесь, нажмите на ссылку.