17 апреля 2023

Граждане Узбекистана пытались незаконно проникнуть в Россию через Челябинскую область

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали незаконных мигрантов
Сотрудники пограничного управления ФСБ задержали незаконных мигрантов Фото:

В Брединском районе Челябинской области задержаны два гражданина Республики Узбекистан, пытавшихся незаконно попасть на территорию России. Об этом URA.RU 18 апреля сообщили в пресс-службе Брединского райсуда.

«В 2022 два гражданина Узбекистана прибыли в Казахстан, чтобы оттуда пересечь границу Российской Федерации через Брединский район Челябинской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали нарушителей. В отношении фигурантов вынесен приговор по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)», — уточнили в пресс-службе.

Как сообщили в суде, виновные вину признали. Одному подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении. Второму — в виде лишения свободы на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку он уже привлекался на территории РФ к уголовной ответственности и отбывал наказание. Приговор обжалован в апелляционном порядке.

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В Брединском районе Челябинской области задержаны два гражданина Республики Узбекистан, пытавшихся незаконно попасть на территорию России. Об этом URA.RU 18 апреля сообщили в пресс-службе Брединского райсуда. «В 2022 два гражданина Узбекистана прибыли в Казахстан, чтобы оттуда пересечь границу Российской Федерации через Брединский район Челябинской области. Сотрудники пограничного управления ФСБ России задержали нарушителей. В отношении фигурантов вынесен приговор по ч. 2 ст. 322 УК РФ (незаконное пересечение Государственной границы РФ)», — уточнили в пресс-службе. Как сообщили в суде, виновные вину признали. Одному подсудимому назначили наказание в виде лишения свободы на один год с отбыванием в колонии-поселении. Второму — в виде лишения свободы на один год шесть месяцев с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, поскольку он уже привлекался на территории РФ к уголовной ответственности и отбывал наказание. Приговор обжалован в апелляционном порядке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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