В Екатеринбурге пожилая женщина сбила пятилетнюю девочку на пешеходном переходе на ул. Бакинских Комиссаров. Ребенок доставлен в больницу: у него травма головы и шеи. Об этом сообщает отделение пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
«Водитель автомобиля Лада Гранта — 69-летняя женщина, имеющая стаж вождения пять лет, двигаясь по ул. Восстания, при повороте налево на улицу Бакинских Комиссаров допустил наезд на пешехода», — рассказали в ведомстве. Пятилетняя девочка, на которую наехала женщина, получила травмы шеи и головы.
Госавтоинспекция Екатеринбурга призывает водителей быть внимательными на дорогах. «Автоинспекторы напоминают, что при проезде перекрестков необходимо снизить скорость, при повороте налево или направо водители обязаны пропускать пешеходов, переходящих проезжую часть по пешеходному переходу», — заявили представители ГИБДД.
Ранее в Екатеринбурге водитель Hyundai Solaris выехал на встречную полосу и врезался в BMW, в результате аварии екатеринбуржец, нарушивший ПДД, погиб. Авария произошла примерно в 21:30 15 апреля возле дома на улице Лучистая, 16.
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