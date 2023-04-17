Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Красноярска из-за поломки

Данные о рейсе на электронном табло аэропорта отсутствуют
Самолет югорской авиакомпании Utair не смог покинуть аэропорт Емельяново в Красноярске по технической причине. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.
«18.04.2023 08:46, аэропорт Емельяново, Красноярск. Возврат на стоянку с места руления по технической причине. Самолет ATR 72, RА-74051, рейс UTR9771 Красноярск — Норильск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», говорится в сообщении.
В настоящий момент судьба этого рейса неизвестна. На электронном табло аэропорта Емельяново информация отсутствует. URA.RU направило в пресс-службу Utair письменный запрос, ответ на момент публикации ожидается.
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