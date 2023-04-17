Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Красноярска из-за поломки. Скрин

18 апреля 2023 в 13:36 Размер текста - 17 +

Данные о рейсе на электронном табло аэропорта отсутствуют Фото: Александр Мамаев © URA.RU Самолет югорской авиакомпании Utair не смог покинуть аэропорт Емельяново в Красноярске по технической причине. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «18.04.2023 08:46, аэропорт Емельяново, Красноярск. Возврат на стоянку с места руления по технической причине. Самолет ATR 72, RА-74051, рейс UTR9771 Красноярск — Норильск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», говорится в сообщении. В настоящий момент судьба этого рейса неизвестна. На электронном табло аэропорта Емельяново информация отсутствует. URA.RU направило в пресс-службу Utair письменный запрос, ответ на момент публикации ожидается. Скрин электронного табло аэропорта Емельяново

Самолет югорской авиакомпании Utair не смог покинуть аэропорт Емельяново в Красноярске по технической причине. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «18.04.2023 08:46, аэропорт Емельяново, Красноярск. Возврат на стоянку с места руления по технической причине. Самолет ATR 72, RА-74051, рейс UTR9771 Красноярск — Норильск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», говорится в сообщении. В настоящий момент судьба этого рейса неизвестна. На электронном табло аэропорта Емельяново информация отсутствует. URA.RU направило в пресс-службу Utair письменный запрос, ответ на момент публикации ожидается.