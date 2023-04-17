17 апреля 2023

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Красноярска из-за поломки. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Данные о рейсе на электронном табло аэропорта отсутствуют
Данные о рейсе на электронном табло аэропорта отсутствуют Фото:

Самолет югорской авиакомпании Utair не смог покинуть аэропорт Емельяново в Красноярске по технической причине. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT.

«18.04.2023 08:46, аэропорт Емельяново, Красноярск. Возврат на стоянку с места руления по технической причине. Самолет ATR 72, RА-74051, рейс UTR9771 Красноярск — Норильск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», говорится в сообщении.

В настоящий момент судьба этого рейса неизвестна. На электронном табло аэропорта Емельяново информация отсутствует. URA.RU направило в пресс-службу Utair письменный запрос, ответ на момент публикации ожидается.

Самолет авиакомпании Utair не смог вылететь из Красноярска из-за поломки

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Самолет югорской авиакомпании Utair не смог покинуть аэропорт Емельяново в Красноярске по технической причине. Об этом сообщает telegram-канал AVIAINCIDENT. «18.04.2023 08:46, аэропорт Емельяново, Красноярск. Возврат на стоянку с места руления по технической причине. Самолет ATR 72, RА-74051, рейс UTR9771 Красноярск — Норильск. Эксплуатант — ПАО «Авиакомпания «ЮТэйр»», говорится в сообщении. В настоящий момент судьба этого рейса неизвестна. На электронном табло аэропорта Емельяново информация отсутствует. URA.RU направило в пресс-службу Utair письменный запрос, ответ на момент публикации ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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