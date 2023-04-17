В Пермском крае власти готовы потратить четыре млн рублей на снос барака

Подрядчик должен снести здание и вывезти строительный мусор Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Пермском крае власти объявили конкурс на снос в Кунгуре двухэтажного жилого дома, который был признан аварийным более 10 лет назад. На работы по демонтажу строения из бюджета выделяется около четырех млн рублей. Соответствующая информация содержится в техзадании, опубликованном в сервисе электронных торгов «Сбербанк-АСТ».

«Снос многоквартирного жилого дома по адресу Пермский край, Кунгур, ул. Свердлова, д. 29д. Этажность — два этажа, общая площадь — 300 квадратных метров. Наружные стены кирпичные, перекрытия деревянные. Начальная и максимальная цена контракта — 3 769 000 рублей. Заказчик — управление жилищной политики администрации Кунгурского муниципального округа», — указано в документе.

Уточняется, что подрядчик должен полностью разобрать здание и вывезти строительный мусор на полигон. Итоги конкурса планируют подвести 2 мая 2023 года. По данным сайта «Управляем вместе», подлежащий сносу дом был признан аварийным в 2012 году. Сейчас он полностью расселен.

Ранее URA.RU рассказывало, что в центре Перми расселили и снесли деревянный дом, с собственниками которого судилась районная администрация. На демонтаж строения из бюджета было выделено полмиллиона рублей.