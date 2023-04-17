17 апреля 2023

Военком раскрыл, сколько свердловчан призовут на военную службу

В Свердловской области призовут на службу порядка четырех тысяч человек
© Служба новостей «URA.RU»
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Этой весной на срочную службу отправятся примерно столько же мужчин, сколько и прошлой
Этой весной на срочную службу отправятся примерно столько же мужчин, сколько и прошлой Фото:
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Призыв — 2023

Число жителей Свердловской области, которых призовут на срочную военную службу в рамках весенней кампании 2023 года, соизмеримо с количеством призывников прошлой весенней кампании. Тогда в военном комиссариате заявляли о планах на четыре тысячи человек. Об этом, выступая перед депутатами гордумы Екатеринбурга, заявил заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.

«С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Задание для Свердловской области установлено в размере, соизмеримом с заданием для аналогичного периода весны 2022 года. В апреле—июне [этого года] военным комиссариатам Екатеринбурга необходимо призвать более 19% от задания, установленного для от области в целом», — отметил Чирков.

Весной 2022 года экс-военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов заявлял о планах призвать на срочную военную службу более четырех тысяч человек. Для сравнения, в 2021 году в весенний призыв в ряды вооруженных сил направили более семи тысяч жителей региона.

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Число жителей Свердловской области, которых призовут на срочную военную службу в рамках весенней кампании 2023 года, соизмеримо с количеством призывников прошлой весенней кампании. Тогда в военном комиссариате заявляли о планах на четыре тысячи человек. Об этом, выступая перед депутатами гордумы Екатеринбурга, заявил заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков. «С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Задание для Свердловской области установлено в размере, соизмеримом с заданием для аналогичного периода весны 2022 года. В апреле—июне [этого года] военным комиссариатам Екатеринбурга необходимо призвать более 19% от задания, установленного для от области в целом», — отметил Чирков. Весной 2022 года экс-военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов заявлял о планах призвать на срочную военную службу более четырех тысяч человек. Для сравнения, в 2021 году в весенний призыв в ряды вооруженных сил направили более семи тысяч жителей региона.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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