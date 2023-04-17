Военком раскрыл, сколько свердловчан призовут на военную службу

Число жителей Свердловской области, которых призовут на срочную военную службу в рамках весенней кампании 2023 года, соизмеримо с количеством призывников прошлой весенней кампании. Тогда в военном комиссариате заявляли о планах на четыре тысячи человек. Об этом, выступая перед депутатами гордумы Екатеринбурга, заявил заместитель военного комиссара Свердловской области Сергей Чирков.
«С 1 апреля стартовала весенняя призывная кампания. Задание для Свердловской области установлено в размере, соизмеримом с заданием для аналогичного периода весны 2022 года. В апреле—июне [этого года] военным комиссариатам Екатеринбурга необходимо призвать более 19% от задания, установленного для от области в целом», — отметил Чирков.
Весной 2022 года экс-военный комиссар Свердловской области полковник Юрий Аксенов заявлял о планах призвать на срочную военную службу более четырех тысяч человек. Для сравнения, в 2021 году в весенний призыв в ряды вооруженных сил направили более семи тысяч жителей региона.
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