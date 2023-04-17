17 апреля 2023

На новом шоу звезд из Перми засыпали песком и заставляли есть опарышей. Фото

На шоу «Фактор страха» с фобиями боролись пермские актеры Бербер, Селиванов и Верещагин
© Служба новостей «URA.RU»
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На съемках шоу Зое Бербер пришлось отложить красивые платья в сторону
На съемках шоу Зое Бербер пришлось отложить красивые платья в сторону Фото:

В новом сезоне телешоу «Фактор страха» приняли участие звездные пары пермяков: Зоя Бербер и Владимир Селиванов, а также Олег Верещагин и Катя Голышева. Как рассказали URA.RU на телеканале СТС, им пришлось испытать себя, стараясь побороть фобии. Например, актеров Бербер и Селиванова засыпали песком, а блогеру Голышевой пришлось есть опарышей и тараканов.

«Смогли ли [Зоя Бербер и Владимир Селиванов] справиться со страхом — оказаться погребенным под толщей песка — зрители узнают очень скоро. Также со своими фобиями боролись актер Олег Верещагин, оказавшийся в ледяной воде Катуни, и блогер Катя Голышева, которой пришлось оценить на вкус индейку с опарышами, пирог с зофобасом и тараканами, желе с соусом из дождевых червей и другие „деликатесы“ Сибири», — говорится в сообщении телеканала.

Шоу «Фактор страха» снимается больше 20 лет. В этом сезоне его герои оказались на Алтае на фоне неприступных гор и живописных видов Катуни. В эфир СТС программа выйдет 24 апреля в 20:00.

Владимир Селиванов и Зоя Бербер принимают песочный душ
Владимир Селиванов и Зоя Бербер принимают песочный душ
Участникам шоу предстояло съесть то, чего они в жизни не пробовали
Участникам шоу предстояло съесть то, чего они в жизни не пробовали

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В новом сезоне телешоу «Фактор страха» приняли участие звездные пары пермяков: Зоя Бербер и Владимир Селиванов, а также Олег Верещагин и Катя Голышева. Как рассказали URA.RU на телеканале СТС, им пришлось испытать себя, стараясь побороть фобии. Например, актеров Бербер и Селиванова засыпали песком, а блогеру Голышевой пришлось есть опарышей и тараканов. «Смогли ли [Зоя Бербер и Владимир Селиванов] справиться со страхом — оказаться погребенным под толщей песка — зрители узнают очень скоро. Также со своими фобиями боролись актер Олег Верещагин, оказавшийся в ледяной воде Катуни, и блогер Катя Голышева, которой пришлось оценить на вкус индейку с опарышами, пирог с зофобасом и тараканами, желе с соусом из дождевых червей и другие „деликатесы“ Сибири», — говорится в сообщении телеканала. Шоу «Фактор страха» снимается больше 20 лет. В этом сезоне его герои оказались на Алтае на фоне неприступных гор и живописных видов Катуни. В эфир СТС программа выйдет 24 апреля в 20:00.
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