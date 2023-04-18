МВД РФ: Киев распространяет в России наркотики

Украина при помощи сети наркодилеров распространяет в России наркотики. Об этом заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев во время 27-го заседания Объединенной коллегии министерств внутренних дел Союзного государства.
«Задокументированы факты вовлечения граждан в распространение наркотиков в России преступными группировками, подконтрольными киевскому режиму. Сотрудники украинских силовых структур непосредственно участвовали в организации подпольных лабораторий», — заявил Владимир Колокольцев, его слова приводит сайт «МВД Медиа». Он отметил, что наркодилеры проверялись на полиграфе на надежность перед вербовкой.
Ранее боец отдельной стрелковой бригады «Новый» рассказал URA.RU, что ВСУ применяют на передовой психотропные стимулирующие средства. Из-за этого они не чувствуют ранений.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!