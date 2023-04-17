Жители «опасных» районов Тюмени готовы продавать свои квартиры за бесценок

Риелторы: в Тюмени самые дешевые квартиры продаются на Лесобазе, Бабарынке и Восточном

По оценке экспертов, цена за квадратный метр в этих районах не превышает 100 000 рублей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Эксперты назвали районы в Тюмени с самой низкой ценой за квадратный метр. Среди них — Лесобаза, Восточный и Бабарынка. Такие данные предоставили аналитики федерального агентства недвижимости «Этажи». По оценкам экспертов, низкая стоимость обусловлена сразу несколькими факторами, в том числе, и криминальными.

«За март 2023 года лидером по самой минимальной удельной стоимости за квадратный метр на вторичном рынке Тюмени стал район Бабарынка — 89 285 рублей. На втором месте идет микрорайон Восточный — 94 652 рублей, и на третьем — Лесобаза, где в среднем удельная цена составляет 96 276 рублей за квадратный метр», — указано в исследовании.

Аналитики отмечают, удельная цена предложения за март 2023 года на вторичном рынке в среднем составила 107 321 рублей за квадратный метр. При этом самыми дорогими оказались квартиры в Европейском микрорайоне — 136 445 рублей за квадратный метр.

Эксперты в недвижимости связывают такую низкую стоимость на квартиры в районе Лесобазы, Восточного и Бабарынка с так называемым криминальным и «опасным» образом этих районов. «Цены обусловлены как раз-таки качеством инфраструктуры, наличием социально значимых объектов, удаленностью от них. На Бабарынка жилье очень старое и контингент проживает там не самый приятный. Да, там недавно крупные застройщики начали возводить свои дома, но люди все равно неохотно едут в эти края. По Лесобазе примерно та же история. Там много жилья дешевого, дома с кучей маленьких квартир-студий, которые могут позволить себе люди с очень ограниченными финансовыми возможностями, социальное жилье. История в итоге, скорее всего, закончится также как с пансионатами на Олимпийской — будет маргинальным районам с ужасным спросом на квадраты», — поясняет эксперт в сфере недвижимости.

Несколько лет назад в домах в районе Бабарынка было зафиксировано повышенное содержание фенола, который источал утеплитель. Тогда власти признали дома опасными и отдали под снос. Со слов местных, отравление парами ядовитых веществ сказалось на их здоровье.

Лесобаз, по мнению жителей Тюмени, также считается одним из самых криминальных районов. В 2021 году дело о пропавшей местной девочке дошло до федеральных СМИ. Тело ребенка нашли спустя полтора месяца.