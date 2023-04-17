Китайские новые авто заняли более половины рынка Кургана

Курганцы переключаются на новые автомобили из Китая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

На курганском авторынке больше половины новых автомобилей произведено в Китае. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто»

«Доля китайских моделей в структуре предложения новых автомобилей на платформе в Курганской области достигла 57% (годом ранее показатель составлял 26%). Доля моделей китайских производителей в структуре предложения авто с пробегом на Авито Авто в регионе составила 3% (годом ранее показатель равнялся 2,9%)», — рассказали URA.RU специалисты сервиса.

Сообщается, что спрос на новые китайские автомобили вырос в пять раз по сравнению с 2022 годом. Машинами с пробегом стали интересоваться на 13% больше. Как отмечают аналитики, средняя цена новых автомобилей из Китая в регионе достигла 2 919 000 рублей, а с пробегом — 470 000 рублей. Эксперты пояснили, что интерес к машинам вызван современными характеристиками и качеством сборки транспорта.

Между тем специалисты пояснили, что самой востребованной моделью на курганском авторынке стала Geely Tugella. Средняя стоимость такой машины стала 4 200 000 рублей. Спрос на эту модель составил больше 45% от общего спроса на китайские автомобили. В лидеры также вышли Geely Coolray в среднем за 2 710 000 рублей и Geely Atlas Pro за 3 214 000 рублей.

Среди автомобилей с пробегом самом запрашиваемой стала Tianye Admiral. Доля спроса на эту модель составила почти 13% от общего числа. В рейтинг самых популярных также попали LIFAN Solano и Geely MK.

Ранее URA.RU писало, что аналитики назвали самые востребованные модели грузовиков в Кургане. Жители региона массово избавляются от машин марок ГАЗ и КамАЗ.