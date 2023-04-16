Аналитики назвали самые продаваемые модели грузовиков в Кургане

Курганцы массово избавляются от грузовиков ГАЗ и КамАЗ

В Кургане самыми популярными грузовиками стали ГАЗ и КамАЗ Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Кургана массово продают грузовики марок ГАЗ и КамАЗ. Об этом корреспонденту URA.RU сообщили аналитики сервиса «Авито Авто».

«Спрос на грузовики с пробегом в I квартале 2023 года в Курганской области вырос на 10% по сравнению с IV кварталом 2022 года. Средняя цена грузового транспорта с пробегом в январе—марте 2023 года составила 1 000 000 рублей», — пояснили URA.RU специалисты сервиса.

Сообщается, что в Кургане самым популярным грузовиком с пробегом стал ГАЗ 3309. На долю модели пришлось больше 4% от общего спроса на грузовые машины. В среднем за этот грузовик придется заплатить 650 000 рублей. На втором месте по спросу также транспорт от ГАЗ — Валдай. Средняя цена этой машины в Кургане составила 950 000 рублей.

Между тем, у курганцев также пользуется спросом КамАЗ 65115. В среднем за него придется заплатить 1 100 000 рублей. «Четвертое место занимает ГАЗ 66 с долей спроса 3,4%. Средняя цена данной модели составила 180 000 рублей», — рассказали аналитики. На пятом месте находится КамАЗ 55111. Спрос на него составил 3%. Средняя цена на этот грузовой транспорт составила 550 000 рублей.

Ранее URA.RU писало, что жители Кургана массово продают автомобили класса премиум. Среди самых популярных машин — Volkswagen, Audi, BMW и Infiniti.