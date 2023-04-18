Песков раскрыл, как в Кремле относятся к мирному плану Макрона по Украине

Песков: любой мирный план по Украине заслуживает внимание России
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле заинтересованы любым мирным планом по Украине, следует из заявления Пескова
В Кремле заинтересованы любым мирным планом по Украине, следует из заявления Пескова Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

План мирного договора, о котором говорил президент Франции Эммануэль Макрон, заслуживает внимание со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами.

«Любые идеи, которые затрагивают интересы России, заслуживают внимания. К ним стоит и нужно прислушиваться. Россия готова это делать», — заявил Песков, комментируя мирный план по Украине от Макрона. Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что французская сторона еще не представила мирный план.

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План мирного договора, о котором говорил президент Франции Эммануэль Макрон, заслуживает внимание со стороны России. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков во время общения с журналистами. «Любые идеи, которые затрагивают интересы России, заслуживают внимания. К ним стоит и нужно прислушиваться. Россия готова это делать», — заявил Песков, комментируя мирный план по Украине от Макрона. Слова Пескова приводит корреспондент URA.RU. Он отметил, что французская сторона еще не представила мирный план.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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