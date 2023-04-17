Более 11 тысяч челябинских подростков получат работу

18 апреля 2023 в 14:27 Размер текста - 17 +

На трудоустройство подростков в бюджете области заложено свыше 10 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Больше 11 тысяч челябинских подростков от 13 до 18 лет в 2023 году смогут начать официально зарабатывать. Как сообщила в социальных сетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, на эти цели в бюджет заложено свыше 10 млн рублей. «В нынешнем году планируем, что 11 300 детей 14-18 лет смогут получить возможность самостоятельно заработать деньги. На это бюджет региона выделяет 10 млн 350 тыс. рублей. На сегодняшний день 338 ребят уже устроились на работу», — написала в своем telegram-канале Гехт. Она отметила, что перед муниципалитетами области сейчас стоят задачи по подготовке рабочих мест для подростков. При этом, по словам Гехт, процесс трудоустройства детей почти не будет отличаться от взрослых. «Первая зарплата для любого ребенка — это целое событие, подтверждение того, что он становится более независимым. Не раз получала обратную связь от родителей о том, что дети были бы рады работать дольше 2-4 часов в день. И соответствующие инициативы не раз высказывались законотворцами на федеральном уровне», — подытожила Гехт.

Больше 11 тысяч челябинских подростков от 13 до 18 лет в 2023 году смогут начать официально зарабатывать. Как сообщила в социальных сетях первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт, на эти цели в бюджет заложено свыше 10 млн рублей. «В нынешнем году планируем, что 11 300 детей 14-18 лет смогут получить возможность самостоятельно заработать деньги. На это бюджет региона выделяет 10 млн 350 тыс. рублей. На сегодняшний день 338 ребят уже устроились на работу», — написала в своем telegram-канале Гехт. Она отметила, что перед муниципалитетами области сейчас стоят задачи по подготовке рабочих мест для подростков. При этом, по словам Гехт, процесс трудоустройства детей почти не будет отличаться от взрослых. «Первая зарплата для любого ребенка — это целое событие, подтверждение того, что он становится более независимым. Не раз получала обратную связь от родителей о том, что дети были бы рады работать дольше 2-4 часов в день. И соответствующие инициативы не раз высказывались законотворцами на федеральном уровне», — подытожила Гехт.