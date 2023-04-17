Пермяков зовут в тур по Дягилевским местам с посещением бала в усадьбе

В Пермском крае появился тур выходного дня по Дягилевским местам

Тур рассчитан на один день Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

Пермяков и гостей региона позвали в новый автобусный тур из Перми — фестиваль «Несравненная Бикбарда». Это поездка по Дягилевским местам с посещением бала в усадьбе Дягилевых. Информацию разместили на сайте «59 фестивалей 59 регионов».

«Тур по Дягилевским местам состоится 2 июля 2023 года. Маршрут: Пермь — Бикбарда — Николаевское — Чернушка — Пермь. Выезд из Перми — в 7 утра от ул. Ленина (Театр-Театр). Возвращение в Пермь- в 23:00», — указано в описании тура.

Первая точка тура — в селе Бикбарда Куединского района — бывшее поместье деда Сергея Дягилева. Там пройдет бал в стиле XIX века с бальными играми, живой музыкой и исполнением романсов. Участников также ждут старинные народные забавы и чайные традиции, торговые ряды, мастера-умельцы и деревенский песенно-игровой фольклор. Желающие смогут принять участие в бальном шествии. Форма одежды: дамы — в бальных платьях по моде конца XIX века, кавалеры — в костюмах XIX века либо фраки и сюртуки.

После экскурсии по селу участники тура отправятся на обзорную экскурсию в Чернушку, где посетят храм во имя святителя Спиридона Тримифунтского. Далее — переезд в Николаевское. Храм в честь святителя Николая Чудотворца был заложен здесь 8 июня 1854 года и строился на средства Павла Дмитриевича Дягилева. Иконы для иконостаса подбирал он сам. После экскурсии вечером автобус отправится обратно в Пермь.

Стоимость тура — 2950 рублей с человека. В стоимость включено: транспортное обслуживание автобусом, сопровождение по маршруту, экскурсионное обслуживание по программе, обед, чаепитие.