В Сургуте отменили традиционную майскую демонстрацию

Вместо шествия 1 мая в Сургуте организуют концерт
В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Об этом URA.RU сообщила председатель Сургутского объединения организаций профсоюзов Любовь Андриади.
«Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий — митингов, шествий, чтобы обеспечить безопасность горожан. В Сургуте вместе с администрацией города было решено организовать концерт на площади перед филармонией», — рассказала Андриади.
Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе (ХМАО) изменили место празднования Дня Победы из-за жалоб жителей. Вместо сквера памяти митинг проведут на центральной площади города.
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