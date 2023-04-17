В Сургуте отменили традиционную майскую демонстрацию

18 апреля 2023 в 15:00 Размер текста - 17 +

Вместо шествия 1 мая в Сургуте организуют концерт Фото: Александр Кулаковский © URA.RU В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Об этом URA.RU сообщила председатель Сургутского объединения организаций профсоюзов Любовь Андриади. «Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий — митингов, шествий, чтобы обеспечить безопасность горожан. В Сургуте вместе с администрацией города было решено организовать концерт на площади перед филармонией», — рассказала Андриади. Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе (ХМАО) изменили место празднования Дня Победы из-за жалоб жителей. Вместо сквера памяти митинг проведут на центральной площади города.

В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Об этом URA.RU сообщила председатель Сургутского объединения организаций профсоюзов Любовь Андриади. «Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий — митингов, шествий, чтобы обеспечить безопасность горожан. В Сургуте вместе с администрацией города было решено организовать концерт на площади перед филармонией», — рассказала Андриади. Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе (ХМАО) изменили место празднования Дня Победы из-за жалоб жителей. Вместо сквера памяти митинг проведут на центральной площади города.