17 апреля 2023

В Сургуте отменили традиционную майскую демонстрацию

© Служба новостей «URA.RU»
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Вместо шествия 1 мая в Сургуте организуют концерт
Вместо шествия 1 мая в Сургуте организуют концерт Фото:

В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Об этом URA.RU сообщила председатель Сургутского объединения организаций профсоюзов Любовь Андриади.

«Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий — митингов, шествий, чтобы обеспечить безопасность горожан. В Сургуте вместе с администрацией города было решено организовать концерт на площади перед филармонией», — рассказала Андриади.

Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе (ХМАО) изменили место празднования Дня Победы из-за жалоб жителей. Вместо сквера памяти митинг проведут на центральной площади города.

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В Сургуте (ХМАО) отменили традиционное шествие, посвященное 1 мая. Об этом URA.RU сообщила председатель Сургутского объединения организаций профсоюзов Любовь Андриади. «Федерация независимых профсоюзов рекомендовала избежать массовых мероприятий — митингов, шествий, чтобы обеспечить безопасность горожан. В Сургуте вместе с администрацией города было решено организовать концерт на площади перед филармонией», — рассказала Андриади. Ранее URA.RU писало, что в Лангепасе (ХМАО) изменили место празднования Дня Победы из-за жалоб жителей. Вместо сквера памяти митинг проведут на центральной площади города.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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