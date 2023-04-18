Свердловчанам назвали простой способ защититься от смертельного вируса

Роспотребнадзор рекомендовал свердловчанам поставить прививку от кори

18 апреля 2023 в 16:01 Размер текста - 17 +

Прививку от кори можно сделать «на всякий случай», даже имея иммунитет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жителям Свердловской области необходимо поставить прививку от кори, для этого даже необязательно проверять свой иммунный статус. О том, как защитить себя от болезни, а также о других жизненно важных прививках URA.RU рассказала пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. «Под угрозой инфекционного заболевания все, кто не имеет иммунитета, независимо от возраста: те, кто не привит и те, кто не болел в детстве. Человек должен посмотреть в своем прививочном сертификате, есть ли у него две прививки. Если стоит одна прививка — он идет и ставит вторую», — объяснила Лукьянцева. Нет особых проблем и для тех, кто не знает свой иммунный статус. «Если у человека нет сертификата, он не знает, болел ли он, есть ли у него прививки и сколько, то можно обратиться в вирусологическую лабораторию и проверить свой иммунитет. Для этого сдается кровь из вены (можно на сытый желудок), проводится анализ на напряженность иммунитета и вместе с терапевтом принимается решение: ставить прививку или нет», — рекомендовала сотрудник Роспотребнадзора. Для самых же «ленивых» и занятых людей, которые не имеют времени проверять иммунитет, специалисты тоже дали совет. «Даже если антитела есть, а прививка сделана без явной необходимости, „на всякий случай“, никакой опасности нет — циркулирующие защитные антитела просто уничтожат введенную вакцину без всяких последствий», — объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Кроме кори эксперты рекомендовали взрослым не забывать о таких прививках, как дифтерия и столбняк. Их необходимо ставить каждые 10 лет. Для удобства в один день можно поставить сразу две прививки от разных болезней, поскольку они совместимы между собой. На данный момент с подозрением на корь в Свердловской области госпитализировано 24 человека, это и дети, и взрослые. Всего с начала года в регионе подтверждено восемь случаев кори. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жителям Свердловской области необходимо поставить прививку от кори, для этого даже необязательно проверять свой иммунный статус. О том, как защитить себя от болезни, а также о других жизненно важных прививках URA.RU рассказала пресс-секретарь свердловского управления Роспотребнадзора Наталия Лукьянцева. «Под угрозой инфекционного заболевания все, кто не имеет иммунитета, независимо от возраста: те, кто не привит и те, кто не болел в детстве. Человек должен посмотреть в своем прививочном сертификате, есть ли у него две прививки. Если стоит одна прививка — он идет и ставит вторую», — объяснила Лукьянцева. Нет особых проблем и для тех, кто не знает свой иммунный статус. «Если у человека нет сертификата, он не знает, болел ли он, есть ли у него прививки и сколько, то можно обратиться в вирусологическую лабораторию и проверить свой иммунитет. Для этого сдается кровь из вены (можно на сытый желудок), проводится анализ на напряженность иммунитета и вместе с терапевтом принимается решение: ставить прививку или нет», — рекомендовала сотрудник Роспотребнадзора. Для самых же «ленивых» и занятых людей, которые не имеют времени проверять иммунитет, специалисты тоже дали совет. «Даже если антитела есть, а прививка сделана без явной необходимости, „на всякий случай“, никакой опасности нет — циркулирующие защитные антитела просто уничтожат введенную вакцину без всяких последствий», — объяснил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев. Кроме кори эксперты рекомендовали взрослым не забывать о таких прививках, как дифтерия и столбняк. Их необходимо ставить каждые 10 лет. Для удобства в один день можно поставить сразу две прививки от разных болезней, поскольку они совместимы между собой. На данный момент с подозрением на корь в Свердловской области госпитализировано 24 человека, это и дети, и взрослые. Всего с начала года в регионе подтверждено восемь случаев кори.